Путин рассказал о «ядерном реакторе» внутри народа России

Президент России объяснил школьникам, чем наша страна лучше других, и предложил написать сочинение о будущем

Владимир Путин во время выступления на открытом уроке Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на открытом уроке 1 сентября, заявил, что у народа России есть собственный «ядерный реактор», позволивший стране просуществовать «более 1000 лет» перед лицом более сильных и организованных конкурентов.

Неудобный Гумилев Пассионарная теория этногенеза Льва Гумилёва описывает пассионарность народа как способность общества к сверхусилиям при появлении в нем достаточной доли людей со специфической активностью. По Гумилеву, период этногенеза в интервале 1000 - 1150 лет характеризуется спадом пассионарности ниже нормального уровня, упадком и деградацией.

Путин сегодня находится в Ярославле, на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», школы всех российских регионов подключены к уроку с помощью интернета, сообщил ведущий урока - певец Дмитрий Маликов. Предваряя выступление Путина, Маликов призвал школьников ставить лайки уроку в соцсетях: «Нам нужны ваши лайки! Мы хотим хайпа!»

«Только Ярославлю у нас более 1000 лет, а страна наша существует еще больше, гораздо больше 1000 лет, - сказал, поднявшись на сцену, Путин. - Далеко не все страны, не все народы смогли пройти такое испытание временем - существовать, развиваться, преодолевать трудности и укреплять себя. Более чем тысячу лет. За эту тысячу лет наши предки предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала той могучей, великой державой, которой является сегодня - которая вышла к Тихому океану, добилась огромных результатов в науке, технике, образовании», - констатировал Путин.

«Ваша задача - не просто сделать что-то новое, ваша задача - сделать принципиально новый шаг. Посмотрите, как сегодня развивается мир. Есть страны, которые по количеству населения несопоставимо больше нашей, есть государства, где технологии, современные способы управления гораздо эффективнее, чем у нас. Но возникает вопрос: если мы существуем больше 1000 лет, и так активно развиваемся, и укрепляем себя, значит что-то у нас есть такое, что этому способствует? Это "что-то" - это внутренний "ядерный реактор" нашего народа, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, о которой Гумилев говорил, которая толкает нашу страну вперед. И вот вам, тем кто сейчас вступает в активную жизнь, надо иметь это в виду, и добиваться качественно лучших результатов», - обратился Путин к школьникам.

Президент России призвал молодежь делать не «не хуже», а лучше конкурентов - не говоря уже о врагах.

Продолжая выступление на открытом уроке, Путин предложил Министерству образования провести Всероссийский конкурс сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Сочинения должны быть о будущем на рубеже 2040-2050 годов, пояснил президент.

Искусственный интеллект - будущее человечества, а его разработчик окажется «властелином мира», считает Путин. Опасности этой технологии «труднопрогнозируемы», но, по его мнению, у нее не должно быть монопольного владельца. Если искусственный интеллект будет разработан в России, она поделится этой технологией со всем миром, как делилась и другими технологиями до сих пор, пообещал президент.

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