Путин рассказал о «ядерном реакторе» внутри народа России

Владимир Путин во время выступления на открытом уроке
Михаил Метцель / ТАСС
Президент России Владимир Путин, выступая на открытом уроке 1 сентября, заявил, что у народа России есть собственный «ядерный реактор», позволивший стране просуществовать «более 1000 лет» перед лицом более сильных и организованных конкурентов.
Неудобный Гумилев
Пассионарная теория этногенеза Льва Гумилёва описывает пассионарность народа как способность общества к сверхусилиям при появлении в нем достаточной доли людей со специфической активностью. По Гумилеву, период этногенеза в интервале 1000 - 1150 лет характеризуется спадом пассионарности ниже нормального уровня, упадком и деградацией.
Путин сегодня находится в Ярославле, на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», школы всех российских регионов подключены к уроку с помощью интернета, сообщил ведущий урока - певец Дмитрий Маликов. Предваряя выступление Путина, Маликов призвал школьников ставить лайки уроку в соцсетях: «Нам нужны ваши лайки! Мы хотим хайпа!»
«Только Ярославлю у нас более 1000 лет, а страна наша существует еще больше, гораздо больше 1000 лет, - сказал, поднявшись на сцену, Путин. - Далеко не все страны, не все народы смогли пройти такое испытание временем - существовать, развиваться, преодолевать трудности и укреплять себя. Более чем тысячу лет. За эту тысячу лет наши предки предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала той могучей, великой державой, которой является сегодня - которая вышла к Тихому океану, добилась огромных результатов в науке, технике, образовании», - констатировал Путин.
«Ваша задача - не просто сделать что-то новое, ваша задача - сделать принципиально новый шаг. Посмотрите, как сегодня развивается мир. Есть страны, которые по количеству населения несопоставимо больше нашей, есть государства, где технологии, современные способы управления гораздо эффективнее, чем у нас. Но возникает вопрос: если мы существуем больше 1000 лет, и так активно развиваемся, и укрепляем себя, значит что-то у нас есть такое, что этому способствует? Это "что-то" - это внутренний "ядерный реактор" нашего народа, русского человека, российского человека, который позволяет двигаться вперед. Это некая пассионарность, о которой Гумилев говорил, которая толкает нашу страну вперед. И вот вам, тем кто сейчас вступает в активную жизнь, надо иметь это в виду, и добиваться качественно лучших результатов», - обратился Путин к школьникам.
Президент России призвал молодежь делать не «не хуже», а лучше конкурентов - не говоря уже о врагах.
Продолжая выступление на открытом уроке, Путин предложил Министерству образования провести Всероссийский конкурс сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Сочинения должны быть о будущем на рубеже 2040-2050 годов, пояснил президент.
Искусственный интеллект - будущее человечества, а его разработчик окажется «властелином мира», считает Путин. Опасности этой технологии «труднопрогнозируемы», но, по его мнению, у нее не должно быть монопольного владельца. Если искусственный интеллект будет разработан в России, она поделится этой технологией со всем миром, как делилась и другими технологиями до сих пор, пообещал президент.
В какие школы ходили политики и бизнесмены
Фото из личного архива Владимира Путина
Владимир Путин начинал учиться в ленинградской школе-восьмилетке №193. По воспоминаниям президента, до шестого класса он был троечником и хулиганом. Но затем начал учиться хорошо и занялся спортом. После восьмого класса поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института). Именно в школе у Путина появилось желание стать разведчиком
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МЧС
Министр обороны Сергей Шойгу (на фото в центре) закончил школу в родной Туве. Учился без троек
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www.instagram.com/durov/
В первый класс Павел Дуров пошел в итальянском Турине, где жил с родителями. По возвращении в Россию сначала пошел в обычную школу, а затем - в гимназию при СпбГУ. Увлекся программированием в 11 лет
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Личный архив
Мэр Москвы Сергей Собянин родился в Сибири и закончил обычную школу в районном центре Березово (находится между Салехардом и Ханты-Мансийском). Затем переехал к сестре в Кострому и поступил в Костромской технологический институт на отделение машиностроения. Окончил ВУЗ с красным дипломом
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Эдуард Песов / РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углублённым изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов - Московский государственный институт международных отношений
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Андрей Сидоров / ИТАР-ТАСС / Интерпресс
Премьер-министр Дмитрий Медведев (слева идет в первый класс) закончил обычную среднюю школу №305 в Ленинграде. По словам одной из учительниц, будущий президент учился прилежно
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Личный архив
Виктор Вексельберг родился в украинском городе Дрогобыч (Львовская область) и там же с отличием закончил среднюю школу. Однако медаль не получил из-за национального вопроса. Из-за фамилии не стал пробовать поступать и в Московский государственный университет. C отличием окончил факультет автоматизации и вычислительной техники Московского института инженеров железнодорожного транспорта
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khodorkovsky.ru
Один из основателей НК «Юкос» Михаил Ходорковский окончил московскую школу №277. Увлекался химией и математикой
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Личный архив
Политик Алексей Навальный окончил Алабинскую среднюю школу в военном посёлке Калининец Московской области
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Личный архив
Михаил Фридман родился во Львове и там же ходил в школу. Два раза пробовал поступить в Московский физико-технический институт, однако не прошел из-за фамилии. Поступил в Московский институт стали и сплавов
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Личный архив
Анатолий Чубайс учился в Одессе, Львове и Лениграде. Руководитель «Роснано» ненавидел школу в старших классах. В интервью Lenta.ru он рассказывал, что вместе с друзьями хотел поджечь и разобрать здание школы. Но удалось оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике
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Личный архив
Михаил Прохоров с отличием окончил английскую спецшколу №21 в Москве и поступил на факультет международных экономических отношений в Московский финансовый институт. На своем сайте Прохоров называет себя «обаятельным спортсменом» и пишет, что в студенческие годы нес на себе всю общественную нагрузку. Поэтому его энтузиазм не остался незамеченным и его включили в факультетское бюро ВЛКСМ
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Личный архив
Первый раз Барак Обама (второй в среднем ряду) пошел в школу в Джакарте, где жил вместе с матерью и отчимом. После третьего класса будущий президент США переехал в США, на Гавайи, и учился в престижной частной школе «Панехоу». Увлекся баскетболом
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Clinton Presidential Library / 538612750
Билл Клинтон ходил в обычную американскую школу в штате Арканзас. Был отличником, играл на саксофоне в школьном джаз-бэнде. Его будущая супруга Хиллари Клинтон (Родэм) училась в Чикаго. Была также любимицей учителей, занималась плаванием и баскетболом
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cnn.com
Дональд Трамп (второй слева) начинал учиться в нью-йоркской школе Кью-Форест, которую он покинул из-за плохого поведения в 13 лет. Родители отправили сына на перевоспитание в нью-йоркскую Военную академию
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The Microsoft Archives
Долгое время носивший статус самого богатого человека в мире Билл Гейтс учился в элитной школе Сиэтла «Лейксайд». Уже школьником он увлекался программированием и в 13 лет написал свою первую программу — игру «Крестики-нолики». Правда, престижный Гарвард будущий миллиардер бросил, решив сосредоточиться на программировании
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Courtesy of Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг учился в пригороде Нью-Йорка. Компьютерным программированием увлекся еще в школе и в старших классах разработал сетевую версию настольной стратегической игры «Риск»