Комитет Госдумы по регламенту получит политические полномочия

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Руководство Госдумы пытается выравнять нагрузку комитетов Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет по регламенту станет одним из главных в Госдуме: ему отойдут вопросы парламентского контроля, взаимодействия со Счетной палатой и постановлений политического характера. Ранее со Счетной палатой работал комитет по бюджету под руководством Андрея Макарова. Кроме того, во вторник на совете Думы было принято решение, что комитету по регламенту переходят вопросы, касающиеся выборов депутатов и статуса парламентариев, ранее бывшие в компетенции комитета по госстроительству Павла Крашенинникова. Это часть решения о перераспределении всего «наследства», доставшегося Крашенинникову после слияния в прошлом году комитетов по конституционному и уголовному законодательству.

Повестка комитета по регламенту, связанная с техническими вопросами (полномочия и выступления депутатов, регламентные проблемы), исчерпана, а в комитете собралось много профессионалов, которым нужно работать, говорит человек, близкий к руководству Думы. В комитет входят единороссы Лариса Шойгу и Владимир Бурматов, а возглавляет его Ольга Савастьянова, избравшаяся впервые, – она член центрального штаба Общероссийского народного фронта. В нижней палате парламента через семь комитетов проходит 70% всех законопроектов (см. таблицу), это мешает эффективно работать и их функции надо перераспределить, считает первый зампред Думы коммунист Иван Мельников. По его словам, в комитете по госстроительству 407 законопроектов из 1500 (согласно думскому сайту – 377 законопроектов), а в комитете по регламенту – ни одного проекта, по которым комитет назначен ответственным, очень мало законопроектов у комитетов, подконтрольных оппозиции. Член комитета по регламенту Владимир Поздняков (КПРФ) говорит, что членов комитета уже попросили подумать, чем бы им заняться. Он не исключает, что в комитет скоро попросятся новые депутаты и его заседания станут открытыми. Член комитета по госстроительству эсер Михаил Емельянов считает решение «не очень удачным»: «Правовыми вопросами должны заниматься правовые комитеты. Выборы депутатов – это чистое конституционное право». Равномерное перераспределение работы – механический подход, добавляет он.

Речь идет не о создании суперкомитета по регламенту, а о разгрузке суперкомитета по законодательству, считает политолог Александр Пожалов. Причина разгрузки комитета Крашенинникова – увеличение числа самостоятельных законопроектов о поправках в Кодекс по административным нарушениям (КоАП) и Гражданский кодекс (ГК), которые теперь приходится рассматривать его комитету, отмечает Пожалов. «Это обратная сторона тех законов, которые в новой Думе инициировал сам Крашенинников, – об особом порядке изменения КоАПа и ГК только отдельными законами, по аналогии с Уголовным и Бюджетным кодексами», – говорит он. Законопроекты о выборах и статусе депутатов не чужие для комитета по регламенту – он и ранее был по ним соисполнителем, напоминает Пожалов. Передача парламентского контроля тоже логична, так как именно в регламенте Думы заложены основные правила взаимодействия с правительством, и именно комитет Савастьяновой отвечает за подготовку «правительственных часов», считает эксперт. Разгрузка позволит комитету более предметно заняться ревизией КоАПа: бизнес, в том числе перед выборами президента, заинтересован в этом, продолжает Пожалов. Весной Госдума приняла поправки в регламент, которые увеличивают влияние комитетов-соисполнителей на доработку законопроектов, поэтому комитет Крашенинникова сохранит экспертную функцию по этим вопросам, считает политолог. «Не исключаю, что в ближайшее время часть депутатов решат перейти в комитет Савастьяновой», – прогнозирует эксперт.

Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что Госдума остается зависимым от исполнительной власти органом и ее деятельность продолжает носить имитационный характер, поэтому, чтобы чем-нибудь заняться, нужно хотя бы перераспределять работу: «Неизбежную имитацию пытаются замаскировать».