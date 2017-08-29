Госдума поможет Кремлю законами, а оппозиции – трибуной

До конца года при Володине сформируют два новых совета – по культуре и межконфессиональным отношениям и экспертный совет для анализа резонансных законопроектов А. Гордеев / Ведомости

Осенью Госдума сосредоточится на реализации президентского послания Федеральному собранию. Для этого нужно одобрить 98 законов: 50 из них уже приняты, 23 находятся на рассмотрении, еще 25 законопроектов пока не внесены. На закрытии весенней сессии председатель Думы Вячеслав Володин говорил, что приоритетом кроме этого будут международное сотрудничество и парламентский контроль. Как пояснила председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»), контроль планируется усилить по трем направлениям: расширить взаимодействие со Счетной палатой, добиться более длительного обсуждения госпрограмм и усилить контроль за выполнением постановлений Думы по итогам правительственных часов. До конца года при Володине сформируют два новых совета – по культуре и межконфессиональным отношениям и экспертный совет для анализа резонансных законопроектов. Планы международных поездок тоже утвердят в ближайшее время: пока известно, что Дума готовит конференцию «Парламентарии против наркотиков» и примет участие в конференции по борьбе с терроризмом в Пакистане.

Единороссы, как обычно, будут проводником президентских инициатив, а кандидаты от оппозиции обязательно используют Думу как площадку для агитации, говорит эсер Александр Бурков. Самыми жаркими обсуждения станут ближе к Новому году, предполагает он. Во время президентских выборов Дума всегда играла роль трибуны для кандидатов и продвижения президентских инициатив, соглашается коммунист Сергей Обухов, приводя в пример лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который «будет использовать Думу на 100%».

Заметное место в кампании займут вопросы исполнения президентских поручений по решению проблем простых людей, предполагает политолог Александр Пожалов. Поскольку в парламентской повестке в 2017 г. преобладают социально-экономические сюжеты, а осенью работа Госдумы будет строиться вокруг принятия бюджета на первую трехлетку нового президента, то, занимаясь этими вопросами, Госдума и Совет Федерации станут одними из участников президентской кампании, соглашается он. Весной Дума переработала резонансные инициативы правительства для профилактики социального напряжения, стал применяться особый формат первого чтения – одновременно с голосованием палата формулирует предложения по переработке законопроекта ко второму чтению, напоминает эксперт: «Весной депутаты распробовали формат открытых парламентских слушаний – это тоже форма парламентского контроля за ведомствами и региональными властями в социально чувствительных вопросах. Мы помним, что слушания по переработке закона о реновации были назначены после того, как Владимир Путин предупредил, что не подпишет закон, нарушающий права москвичей». Ну а к концу года Дума станет площадкой для самопрезентации кандидатов от оппозиции, но критика будет звучать не в адрес президента, а в отношении премьера и министров, прогнозирует Пожалов: «Уже в ходе голосования по бюджетному пакету будущие кандидаты в президенты от парламентской оппозиции начнут занимать более резкую позицию по отношению к министрам экономического и социального блоков».

Дума – это средоточие политики и политиков, напоминает член совета директоров близкого к Кремлю ЭИСИ Глеб Кузнецов: «Кто-то выдвинется в президенты и, возможно, попытается использовать парламентскую площадку в своих целях, кто-то станет доверенным лицом». Единороссы как крупнейшая фракция тоже не останутся в стороне от президентской кампании, но вряд ли можно сказать, что в кампании будет использоваться Дума, считает эксперт: «Все-таки это отдельный институт со своими конституционными полномочиями».