Россия ответила ЕСПЧ на жалобы про закон об иностранных агентах
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Иностранные агенты получают президентские гранты, поэтому нельзя считать, что финансирование таких организаций ограничивается из-за закона об иностранных агентах. Об этом говорится в ответе российских властей на вопросы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по 48 жалобам на закон об иностранных агентах, которые подала 61 организация из России. С ответом ознакомились «Ведомости».
ЕСПЧ интересовало, являются ли термины «иностранный агент», «политическая деятельность» предсказуемыми, был ли учтен негативный подтекст термина «иностранный агент», влияла ли регистрация НКО в качестве иностранных агентов на их право выражать свое мнение, были ли доступны альтернативные источники финансирования для таких организаций и другие вопросы.
Свой ответ на вопросы ЕСПЧ Россия предоставила на 133 страницах. Власти просят отклонить жалобу. Они считают, что государство поддерживает все НКО, в том числе и иностранных агентов. Так, в 2014 г. движение «Гражданское достоинство» распределило президентские гранты среди 106 НКО, в том числе среди «20 организаций, сведения о которых в настоящее время находятся в реестре» НКО - иностранных агентов. В 2014 г. гранты были выделены и иностранным агентам – «Агоре», «Солдатским матерям Санкт-Петербурга», «Общественному вердикту» и другим организациям. В документе перечисляются организации, которые, еще не став иностранными агентами или уже будучи ими, получали президентские гранты. В 2017 г. двое из заявителей также получили гранты, отмечается в ответе российских властей.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}