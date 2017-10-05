Россия ответила ЕСПЧ на жалобы про закон об иностранных агентах

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Российские власти не считают статус иноагента дискриминационным А. Махонин / Ведомости

Иностранные агенты получают президентские гранты, поэтому нельзя считать, что финансирование таких организаций ограничивается из-за закона об иностранных агентах. Об этом говорится в ответе российских властей на вопросы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по 48 жалобам на закон об иностранных агентах, которые подала 61 организация из России. С ответом ознакомились «Ведомости».

ЕСПЧ интересовало, являются ли термины «иностранный агент», «политическая деятельность» предсказуемыми, был ли учтен негативный подтекст термина «иностранный агент», влияла ли регистрация НКО в качестве иностранных агентов на их право выражать свое мнение, были ли доступны альтернативные источники финансирования для таких организаций и другие вопросы.

Свой ответ на вопросы ЕСПЧ Россия предоставила на 133 страницах. Власти просят отклонить жалобу. Они считают, что государство поддерживает все НКО, в том числе и иностранных агентов. Так, в 2014 г. движение «Гражданское достоинство» распределило президентские гранты среди 106 НКО, в том числе среди «20 организаций, сведения о которых в настоящее время находятся в реестре» НКО - иностранных агентов. В 2014 г. гранты были выделены и иностранным агентам – «Агоре», «Солдатским матерям Санкт-Петербурга», «Общественному вердикту» и другим организациям. В документе перечисляются организации, которые, еще не став иностранными агентами или уже будучи ими, получали президентские гранты. В 2017 г. двое из заявителей также получили гранты, отмечается в ответе российских властей.