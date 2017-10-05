Совладельцы Альфа-банка подали в суд на авторов «компромата» на Трампа

Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен Sergei Karpukhin / Reuters

Совладельцы Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан подали в суд на вашингтонскую политологическую фирму, проводящую частные расследования, Fusion GPS и на ее основателя Глена Симпсона. Симпсон - один из соавторов нашумевшего «российского досье» на Дональда Трампа, собранного по заказу оппонентов Трампа из информации лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd., которой руководили бывшие агенты британских спецслужб Кристофер Стил и Кристофер Берроуз. Об иске сообщило издание Politico и опубликовало копию этого документа. Иск подан в окружной суд Вашингтона. Бизнесмены требуют компенсации, но ее сумма неизвестна.

Истцы обвиняют Симпсона в том, что он допустил, что неверифицированное досье, порочащее их репутацию, попало в СМИ и было опубликовано. В распространенном «российском компромате» истцы, по сути, обвиняются в преступном сговоре с «Кремлем» с целью повлиять на исход выборов президента США в 2016 г., следует из иска. «Но ни истцы, ни Альфа-банк не совершили ни одного деяния, которые ответчики безответственно им приписали», - говорится в заявлении.

Представитель Fusion GPS отказалась комментировать иск.

Информация о том, что спецслужбы США изучали собранный частной разведкой компромат на избранного президента, появилась 11 января 2017 г. в CNN, Buzzfeed и The Wall Street Journal накануне первой пресс-конференции Трампа после избрания. Досье изучали американские спецслужбы, но не смогли его верифицировать, говорил в январе тогдашний директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. Однако информация о досье была передана избранному президенту. Неподтвержденная информация о «русском компромате» на избранного президента США Дональда Трампа была представлена действующему президенту Бараку Обаме на брифинге со спецслужбами вскользь, в дополнение к основной теме – вмешательстве России в американские выборы, говорил тогдашний вице-президент Джо Байден. Он сказал АР, что также присутствовал на этом брифинге. По словам вице-президента, Клэппер решил доложить Обаме непроверенную информацию, чтобы подготовить его к тому, что она может стать публичной.

Доклады Стила несколько месяцев распространялись в крупных СМИ, их копии получал в том числе и Reuters, но ни журналисты, ни американские правоохранители и спецслужбы не могли подтвердить его информацию, поэтому публикаций по этим темам не было, подчеркивал Reuters в январе. Первым скандальное досье полностью опубликовал Buzzfeed, не опустив некоторые подробности из жизни Трампа во второй половине 2016 г. со множеством «несостыковок» (по замечанию NBC News). Фридман, Авен и Хан подали иск на BuzzFeed в мае, заявление было направлено в районный суд Манхэттена.

Пресловутое досье сейчас изучает комитет сената конгресса США по разведке, который расследует возможное вмешательство России в выборы. Председатель комитета Ричард Бёрр заявил только 4 октября, что соавтор досье Кристофер Стил отказался дать показания перед сенаторами. Бёрр заявил, что без информации, кто заплатил за это досье и кто стал источником информации, комитет не может его верифицировать, тут расследование зашло в тупик.

В двухстраничном резюме руководителей спецслужб, приложенном к 35-страничному отчету о российском вмешательстве, утверждалось, что Россия собирала компрометирующую информацию экономического, рабочего и личного характера и на Трампа с республиканцами, и на демократов и их кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Собранные сведения относились к периоду с июня по декабрь 2016 г. и активно пополнялись во время предвыборной кампании Трампа, в ходе которой его доверенные лица поддерживали связи с работающими на российское правительство информаторами, утверждала в январе CNN.

Источники NBC News сказали, что в доклад вошла в том числе и информация, которую распространяли политические оппоненты Трампа.

Источником некоторых наиболее интригующих частей досье был Сергей Миллиан, президент Российско-американской торговой палаты в США, писала 24 января The Wall Street Journal со ссылкой на знакомого с ситуацией человека. По словам источника, Миллиан, гражданин США белорусского происхождения, не был прямым источником, но его слова были переданы Кристоферу Стилу через по меньшей мере одного посредника, который мог пользоваться доверием Миллиана. Миллиан мог не осознавать, что рассказывает о Трампе человеку, связанному со Стилом, отмечала WSJ. В частности, посредник узнал от Миллиана о предположительном наличии у России компрометирующего видео на Трампа, которое могло бы быть использовано для его шантажа, и о «сговоре» между лагерем Трампа и российскими властями, включающем хакерские атаки на Демократическую партию, рассказал источник газеты.

Ранее Трамп и российские чиновники опровергали содержащуюся в досье информацию. The Wall Street Journal писала, что спецслужбы США потратили месяцы на проверку собранной бывшим сотрудником западных спецслужб информации о якобы имевшем место сговоре советников Трампа и сотрудников его компании с российским правительством. Газета назвала эту информацию неподтвержденной. По ее сведениям, специалисты американской разведки посчитали необходимым написать краткий отчет для Трампа на основании недоказанных заявлений, в том числе о наличии у России компромата для шантажа будущего президента.

Дональд Трамп и его связи с Россией