Путин поменял коммунистов во главе Орловской области

Путин назначил врио губернатора Орловской области руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова Артем Геодакян/ТАСС

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова. Одновременно президентским указом Вадим Потомский освобожден от должности губернатора Орловской области по собственному желанию.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Потомский назначен заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе. Полпред президента в ЦФО - бывший замруководителя администрации президента Александр Беглов.

В интересах баланса

И бывший, и назначенный сегодня губернаторы Орловской области - коммунисты. В 2014 г. Путин назначил Потомского на место отправленного в отставку в связи с истечением срока полномочий единоросса Александра Козлова. «Единая Россия» тогда объяснила назначение не партийной принадлежностью, а профессиональными качествами Потомского. До назначения губернатором Потомский был депутатом Госдумы от Ленинградской области.

Сегодняшнее назначение Клычкова сохраняет баланс партий и заодно решает проблему сильного конкурента на будущих московских выборах, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. В феврале этого года Клычков говорил, что готов стать соперником Сергея Собянина на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 г.

Еще в начале недели Потомский заявил, что не планирует отставку. «Я не могу такие вещи планировать, поэтому ничего пока по этому поводу сказать не могу», – сказал он ТАСС. Если решение об отставке будет принято, он узнает об этом одновременно со СМИ, сказал губернатор.

В начале октября «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники, что Потомский может получить новое назначение, а на его пост назначат другого коммуниста.

Андрей Клычков родился 2 сентября 1979 г. в Калининграде. Окончил Калининградский юридический институт МВД России, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД России. В 2001 г. вступил в КПРФ, затем вошел в президиум партии.

Потомский родился 12 августа 1972 г. в городе Мары Туркменской ССР в семье военного и начал карьеру по военной линии. С 1998 по 2000 г. работал в аналитическом центре комитета государственного лицензирования правительства Ленинградской области. В 2000-2006 гг. руководил муниципальным предприятием «Экология» во Всеволожске.

В 2007 г. избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, в 2009 г. назначен секретарем Ленинградского областного комитета КПРФ. В 2011 г. избран в депутаты Государственной думы от партии КПРФ, вошел в состав комитета по ЖКХ.

В 2012 г. Потомский был кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области, на которых занял второе место (получил примерно 30% голосов). Во время избирательной гонки он жаловался в суд на своего оппонента - действующего губернатора-единоросса Николая Денина и даже добился снятия того с выборов. Правда, потом Верховный суд восстановил кандидатуру единоросса на выборах, и Денин одержал победу с 66% голосов.