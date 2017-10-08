Полиция обнародовала содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

Перед атакой Стивен Пэддок произвел расчеты, чтобы его стрельба оказалась более точной

В результате стрельбы 59 человек погибли, включая самого преступника, более 570 человек получили ранения Gregory Bull / AP

Сотрудники правоохранительных органов США раскрыли содержание записки, которая была найдена в номере гостиницы стрелка из Лас-Вегаса Стивена Пэддока. Об этом сообщает в воскресенье телеканал CBS.

Как заявил офицер полиции Дэйв Ньютон, который был одним из четырех полицейских, участвовавших в штурме номера Пэддока, в записке содержатся расчеты. В частности, стрелок рассчитал расстояние и высоту, на которой он находился, чтобы определить, куда именно ему необходимо целиться.

Источник, близкий к расследованию стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе, сообщил CNN, что в записке расчеты относительно дистанции и траектории между окном Пэддока на 32-м этаже и людьми на мероприятии. Исходя из этих данных, добавил собеседник телеканала, можно сделать вывод, что стрелок пытался рассчитать, как убить наибольшее количество собравшихся на фестивале.

Полицейские обнаружили записку на тумбочке в гостиничном номере Пэддока сразу после того, как он совершил самоубийство. Стражи порядка еще тогда обратили внимание журналистов на то, что ее не имеет смысла рассматривать как предсмертную. СМИ ранее писали со ссылкой на полицию, что сведения, которые содержались в ней, являлись «значимыми» для стрелка.

В пятницу правоохранительные органы подчеркивали, что им до сих пор неизвестны мотивы преступника. Его подруга Мэрил Дэнли рассказывала СМИ, что Пэддок ничего не сообщал ей о своих планах. По ее словам, он не намекал ей на то, что произойдет «нечто ужасное». При этом, добавляла знакомая стрелка, она знала его как «доброго, заботливого и тихого человека», напоминает «РИА Новости».

Стрельба на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay произошла в ночь на 2 октября. По информации полиции, Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы и впоследствии совершил самоубийство. В его номере были найдены 23 единицы стрелкового оружия, в том числе копии автомата Калашникова.

В результате стрельбы 59 человек погибли, включая самого преступника, более 570 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в Штатах. Ответственность за действия Пэддока взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), но в ФБР и полиции не верят в связь стрелка с террористами.

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