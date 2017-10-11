Деньги Запада в российской политике страшнее, чем «Исламское государство»

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Сенаторы знают, как России победить всех врагов OZAN KOSE / AFP

Поддержка из-за рубежа политических НКО, западные образовательные проекты и дискредитация России в СМИ и соцсетях являются главными угрозами для ее суверенитета. Об этом говорится в представленном во вторник докладе комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. НКО используют серые схемы финансирования, есть и «многочисленные факты так называемой учебы» российских политиков за рубежом, отмечают сенаторы. В числе дискредитирующих Россию СМИ названо лишь «Радио Свобода», которое ранее получило от Минюста предупреждение о возможном ограничении деятельности.

Среди других видов вмешательства извне – дискредитация Русской православной церкви, разжигание межнациональной розни, стимулирование протестной повестки с вовлечением молодежи, антироссийские санкции. Комиссия также нашла признаки вмешательства в выборы: например, «Открытая Россия» профинансировала на $1 млн избирательные кампании 2016 г., а комитет министров Совета Европы недавно призвал зарегистрировать кандидатом в президенты «гражданина, являющегося фигурантом конкретного уголовного дела» (имя Алексея Навального в докладе не названо). Запрещенное в России «Исламское государство» среди девяти основных угроз не значится и упоминается лишь среди «потенциальных угроз с иных направлений».