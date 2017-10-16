Выборы в Австрии: популисты в Европе торжествуют

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По итогам голосования будет сформировано новое правительство, и Курц может оказаться самым молодым главой исполнительной власти в Европе Dominic Ebenbichler / Reuters

Консерваторы из Австрийской народной партии, возглавляемой министром иностранных дел Себастьяном Курцем, по предварительным данным, побеждают на прошедших в воскресенье выборах в парламент Австрии. По итогам голосования будет сформировано новое правительство, и Курц может оказаться самым молодым главой исполнительной власти в Европе. В свое время он был самым молодым европейским министром иностранных дел и на этом посту много критиковал позицию Брюсселя и Берлина по вопросу беженцев. Как раз темы миграции и сокращения пособий негражданам Австрии стали ключевыми на нынешних выборах – именно через Австрию по пути в Германию на пике кризиса прошло около миллиона беженцев.

Социал-демократическая партия во главе с пока еще действующим канцлером Кристианом Керном и крайне правая Австрийская партия свободы незначительно отстали от лидера, набрав примерно равное количество голосов (см. график). Судьбу второго места может решить рекордное число бюллетеней, присланных в избирком по почте. Окончательные итоги будут объявлены в четверг. В среднем формирование правительства в Австрии занимает два месяца. Две системные партии состояли в коалиции в течение десятилетий, однако выход Курца и его партии из коалиции и привел к этим досрочным выборам. Лидеры обеих партий заявили, что вести переговоры о создании коалиции готовы в том числе и с националистами. Партия свободы получала похожий результат в 1999 г. и сформировала тогда правительственную коалицию с консерваторами, что вызвало жесткую реакцию и даже наложение санкций со стороны Евросоюза: 14 стран ЕС отказались тогда от двусторонних контактов с австрийским правительством и от любой поддержки его позиций на международном уровне.