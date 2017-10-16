На парламентских выборах в Австрии побеждает партия 31-летнего министра иностранных дел

Консерваторы из Австрийской народной партии министра иностранных дел Себастьяна Курца побеждают на парламентских выборах, прошедших в Австрии 15 октября, с 36,1%, сообщает Reuters. По итогам голосования будет сформировано правительство, а Курц может оказаться самым молодым главой исполнительной власти в Европе.

Правящая вместе с консерваторами социал-демократическая партия Австрии во главе с действующим канцлером Кристианом Керном набрала 26,9%. Третий результат показала правая Австрийская партия свободы с 26% процентов голосов. Однако это лишь предварительные данные. Судьбу второго места может решить рекордное число бюллетеней, присланных в избирком по почте – более 889 000.

Партии Курца для формирования правительства нужны союзники. С кем именно он готов вести переговоры Курц в интервью телеканалу ORF пообещал сказать позже, когда станут известны результаты. «Я, конечно, хотел бы создать стабильное правительство. Если это невозможно, то есть другие варианты», - сказал он, отметив, что разговаривать готов со всеми.

Deutche Welle напоминает, что до голосования наибольшие шансы, казалось, есть у альянса консерваторов и правых популистов из Австрийской партии свободы под руководством 48-летнего Хайнца-Кристиана Штрахе. Самого Штрахе называют «серым кардиналом выборов». Теоретически мандатов набранных его партией и социал-демократами также хватает для создания коалиции. Но испорченные отношения между партиями говорят не в пользу этого сценария.

Ранее Курц призывал Евросоюз двигаться в направлении постепенного снятия санкций с России за каждый шаг в реализации минских соглашений.