Российский националист пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование

Адвокат Дмитрий Аграновский предупреждает: у Белова (в центре на фото) очень мало шансов добиться признания факта политического преследования Д. Гришкин / Ведомости

Бывший лидер Движения против нелегальной иммиграции (запрещено в России) Александр Поткин (Белов), приговоренный в августе прошлого года к трем годам лишения свободы за экстремизм, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на политически мотивированное преследование. Об этом «Ведомостям» рассказала его адвокат Ирина Хрунова. Белов утверждает, что российские власти нарушили его право на свободное выражение своего мнения (ст. 10 Конвенции о правах человека). Все инкриминированные ему высказывания (при подготовке к акции в рамках проекта «Злой казах») касались вопросов, представляющих общественный интерес, – социальных, вопросов миграции и нацменьшинств, были допустимыми и основаны на критике политики государства. По мнению заявителя, это системная проблема: ст. 280 и 282 Уголовного кодекса сформулированы и толкуются российскими судами чрезмерно широко и это позволяет применять их для преследования любого протеста. Несправедливый приговор стал местью российских властей за его деятельность в националистических организациях, требования отставки президента Владимира Путина и проведения честных выборов, а также за отличную от официальной позицию по украинскому вопросу, утверждает Белов. Уголовное преследование лидеров оппозиции является самой распространенной формой давления со стороны российских властей, напоминает он, ссылаясь на примеры политика Алексея Навального, а также националистов Дмитрия Демушкина, Владимира Квачкова и Вячеслава Мальцева.

Адвокат Дмитрий Аграновский предупреждает: у Белова очень мало шансов добиться признания факта политического преследования, ЕСПЧ избегает таких решений даже по делам, где его наличие очевидно. Это действительно так, и в российской практике такое признание случилось всего один раз – по жалобе бывшего владельца телекомпании НТВ Владимира Гусинского, соглашается Хрунова. Но такие решения есть по жалобам других стран, да и российские дела заставляют судей задумываться, добавляет она: так, в решении по жалобе Навального на дело «Кировлеса» были особые мнения судей, где такое нарушение упоминалось.