На президентских выборах – 2018 появятся общественные наблюдатели

Наблюдателей на президентских выборах станет больше Денис Абрамов / Ведомости

Председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли во вторник в Думу поправки в закон о выборах президента, расширяющие перечень структур, имеющих право назначать своих наблюдателей в избирательные комиссии. Теперь своих наблюдателей вправе будут направлять Общественная палата России и общественные палаты субъектов Федерации. Региональные палаты смогут назначать наблюдателей в избиркомы своих регионов. С 2006 г. наблюдателей могли делегировать только партии и кандидаты, ранее это право было и у общественных организаций. Крашенинников заявил, что расширение полномочий общественных палат обеспечит большую открытость избирательных комиссий.

Предложения СПЧ Мониторинговая группа СПЧ предлагала вернуться к вопросу об отмене муниципального фильтра, увеличить долю партий и общественников в участковых комиссиях, продумать меры защиты избиркомовцев от противоправного воздействия, проработать вопрос о создании реестра избирателей, исключающего возможность двойного учета.

Поправки также разрешают размещать средства видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий при подсчете голосов и установлении итогов голосования. Это позволит устранить возможные ошибки, а также ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов, укрепив тем самым доверие граждан к результатам выборов, говорит Крашенинников.

Закрепить в законе статус наблюдателей для некоторых представителей общественности ранее предложил Совет по правам человека (СПЧ) при президенте, рекомендация содержалась в проекте доклада мониторинговой рабочей группы СПЧ по итогам избирательной кампании 2017 г. (см. врез). Эту идею предложила президенту Владимиру Путину председатель Центризбиркома Элла Памфилова, по ее словам, общественное наблюдение и муниципальный фильтр – две темы, вопросы по которым могут быть разрешены.

Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев не ответил на звонки «Ведомостей».

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц считает, что таким образом создается имитационное общественное наблюдение: «Это наблюдение для галочки с заранее определенным результатом, созданное в пику реальным общественным организациям, которые занимаются наблюдением на выборах». Он напоминает, что они вносили свои предложения в доклад СПЧ, предлагая допустить до наблюдения общественные организации, а не «административные образования вроде общественных палат». «Общественные палаты не представляют общество, к ним очень низкое доверие. К тому же их члены, как правило, не являются специалистами в избирательном процессе. Они управляемы, и перед ними стоит задача не общественного контроля, а его имитация», – говорит Мельконьянц. Он полагает, что это делается для международной аудитории: «Это плохой сигнал, поскольку имитационные структуры не позволяют получить обществу реальную информацию».

Наблюдатели от общественных палат будут ни лучше, ни хуже наблюдателей от «Единой России», они мало что понимают в выборном законодательстве и скорее будут создавать некий фон, считает эксперт по избирательному праву Андрей Бузин. Палаты не представляют собой реальные общественные организации, являясь полугосударственными, полагает эксперт. Общественные палаты уже занимались наблюдением без статуса, договариваясь с организаторами выборов, и толку от них не было – у них нет опыта наблюдения, напоминает он. «Поэтому эти поправки скорее демонстративные, почему-то не было предложено включить независимые организации, давно и профессионально занятые наблюдением», – отмечает Бузин.