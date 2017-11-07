По его словам, в попытках уйти от лжи общество разделяется, возникают хаос и напряженность, это может привести к войне

Сурков написал колонку о кризисе лицемерия на Западе М. Стулов / Ведомости

Помощник президента Путина Владислав Сурков написал для RT колонку о «кризисе лицемерия» в западном обществе: о росте непереносимости фальши и разочарования в норме. Публикацию под заголовком «Кризис лицемерия. «I hear America singing»» он приурочил к выступлению в Москве 9 ноября группы 5FDP. Ее чиновник назвал одним из лучших в США метал-бэндом. И отметил, что видит в песнях группы пример того, как можно простыми желаниями выразить самые сильные чувства и обсудить самые сложные темы.

Президентские выборы в США 2016 г. Сурков назвал «драматической и не вполне пока успешной попыткой «великого общества» очиститься от лицемерия, в которой «простодушие вступило в борьбу с приличиями на национальном уровне». Он отметил, что то, что в США получает национальный масштаб, становится глобальным трендом. В мегатренд это явление превратилось, когда «Голливуд вслед за Вашингтоном приступил к сеансам саморазоблачения, рассыпая собственную респектабельность, как карточный домик», считает он.

По наблюдениям Суркова, на Западе нарастает недоверие ко всему обыденному, непривычное начинает давать надежду, политический ландшафт становится все более странным и люди «массово и все чаще делают странный выбор». «Нормальный человек теряет популярность, фрик обретает ее», - пишет Сурков. Чиновник объяснил это тем, что царившее до сих пор в политике и обществе лицемерие начинает устаревать. По его словам, часто повторяемые «маскировочные фразы обесцениваются», а «несоответствия и нестыковки начинают выпирать», для сохранения статус-кво расходуется все больше оговорок, объяснений и оправданий, система достигает предела сложности и появляется «запрос на упрощение, вызывающий еще более разрушительные риторические бури и приливы демагогии».

Общество лицемеров устойчиво, если его участники нашли общий язык, на котором удобно лгать, в том числе самому себе, считает Сурков. Лицемерие порицается и практикуется одновременно. Это явление он считает неизбежным в рационалистической парадигме западной цивилизации.

Во-первых, сама структура речи, по мнению Суркова, слишком линейна, чтобы полноценно отражать реальность. «Гегель справедливо утверждал, что непротиворечивое высказывание не может быть истинным», - пишет помощник президента и сам утверждает, что «то, что кажется логичным, всегда более или менее ложно». Он объясняет это двухмерностью языка, все смыслы в котором сводятся «к бесчисленным повторам в разных масштабах и на разные темы простейшей смыслообразующей пары «да»/«нет».

Второй причиной неизбежности лицемерия он считает то, что сокрытие своих намерений и сущности - это важное умение биологического выживания. «Без этого в дикой природе нельзя ни напасть, ни спрятаться, - говорится в колонке. - Люди унаследовали инстинкт притворства от диких предков и сильно развили его». Для примера Сурков привел хитроумных персонажей в мировой литературе, отметил важность навыка обманных движений у футболиста и боксера и важность военной хитрости для полководца. «Вероломство — незапрещенный прием борьбы за власть», - отметил он.

Сурков пишет, что правдивости человек охотнее требует от других, чем от себя. Конкуренты все активней требуют прозрачности друг от друга, «стимулируя рост инноваций в сфере сокрытия истины», качество лицемерия поднялось на невиданную высоту, система усложнилась до пугающей путаницы – и возник запрос на упрощение. Общественный договор, заключенный на языке общества лицемерия, начинает терять силу. Люди на Западе начинают возмущаться, что их обманули, лишенные общего языка группы в обществе отделяются, чтобы создать свой «правдивый» диалект. Наступает смешение языков и нестабильность будет продолжаться до появления нового и улучшенного лицемерия, с которым смирятся, считает он.

Кризис лицемерия автор колонки считает не исключительно проблемой филологии или коммуникативной сферы. По его мнению, это проявление больших технологических, демографических и, возможно, климатических сдвигов. Выходы из ситуации он видит в выплеске избытка напряженности в виртуальных играх, сериалах о насилии, спорте, экономических пузырях, рэп-батлах и рок-концертах, либо система нагреется до революции или большой войны.

О росте популярности антисистемных политиков в США и Европе аналитики стали говорить после референдума в Великобритании, где победили сторонники популистских обещаний о выходе страны из Евросоюза, и после первых успехов нестандартного кандидата-республиканца Дональда Трампа в предвыборной гонке. В конце 2016 г. Оксфордский словарь признал всемирным словом года выражение «post-truth» (постправда), которое описывает ситуацию, где эмоциональные призывы сильнее влияют на общественное мнение, чем объективные факты. Составители словаря Collins недавно назвали словом 2017 г. выражение «фейковые новости».