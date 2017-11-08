Страсбургский суд защитил россиян от прослушки
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Осужденный за взятку член избиркома Ивановской области Владимир Ахлюстин, лидер мурманской преступной группировки Владимир Дудченко, признанный виновным в попытке мошенничества краснодарский полицейский Константин Москалев, осужденный за разглашение секретной информации сотрудник омского УФСИН Юрий Москалев, наркоторговец из Новгорода Максим Зубков и признанный виновным в вымогательстве взятки следователь Владимирской прокуратуры Андрей Ипполитов стали авторами жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения по которым опубликованы во вторник. Ключевую роль в их уголовном преследовании сыграли методы скрытого наблюдения – прослушивание телефонных переговоров и видеонаблюдение.
Трое заявителей (дело «Зубков и другие против России») обнаружили, что были объектом скрытого наблюдения, только в ходе уголовного разбирательства. Они запросили доступ к судебным документам, разрешающим наблюдение, но получили отказ со ссылкой на секретность материалов. ЕСПЧ пришел к выводу, что закон об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) не содержит адекватных и эффективных гарантий против произвола и рисков злоупотребления: суды по таким делам оценивают лишь формальное соответствие закону решений госорганов, а оценка необходимости и пропорциональности вмешательства остается за пределами их внимания. Нет никаких доказательств, что национальные суды, рассматривавшие жалобы заявителей на слежку, имели доступ к оперативным материалам заявителей, отметили в ЕСПЧ.
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