В суд над Улюкаевым принесли коробку с деньгами

Анастасия Корня / Ведомости

В Замоскворецкий суд на процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым принесли коробку с деньгами. В 10.30 мужчина в черном пальто внес ее в зал и положил на стол, сообщает корреспондент «Ведомостей». Картонная коробка заклеена скотчем, под ней видны запечатанные в пластиковые пакеты пачки долларовых банкнот. На коробке стоят печати Главного управления по расследованию особо важных дел.

Особо любопытных журналистов Улюкаев предупредил: «Не трогайте!». На вопросы, кто принес коробку, подсудимый с иронией ответил: «Думаете, вам тоже принесет?»

Начало процесса задержалось, поскольку судья оглашал приговор по другому делу.

В начале заседания прокуроры попросили суд осмотреть вещдок - по их словам, это $2 млн, которые получил подсудимый. Они вскрыли коробку. На ней надпись «Rotterdam». По словам обвинителей, нет необходимости пересчитывать деньги. У них нет сомнения, что сумма соответствует указанной в материалах дела. Когда деньги начали раскладывать по столу, Улюкаев пошутил: «Пасьянс». «Мы это слышим, нам неприятно», - отреагировал прокурор.

Сначала деньги выкладывали на стол, за которым обычно сидят прокуроры. Когда он уже был завален пачками долларов, адвокат Виктория Бурковская пожаловалась, что ей плохо видно. «Вы представляете суду доказательства, давайте, наверное, за стол суда», - предложил обвинителям судья. Пачки начали переносить на стол судьи и укладывать столбиками.

Прокурор спросил у Улюкаева: получил ли он эти деньги? Улюкаев ответил, что сейчас проходит другая стадия процесса, он не должен давать показания. После этого деньги стали складывать обратно в коробку. Затем по просьбе обвинения суд объявил технический перерыв, а деньги унесли.

Адвокат Бурковская, комментируя действия прокуроров, высказала мнение, что правильнее было бы сложить деньги в сумку хотя бы для того, чтобы понять: помещаются ли они туда? «А так-то можно демонстрировать что угодно, - отметила она. - Но именно обвинение выбирает, как именно представлять доказательства».

В этот раз Улюкаев пришел на процесс без книги. На вопрос, что Улюкаев сейчас читает, он ответил корреспонденту «Ведомостей», что сегодня не читает. «Сегодня чукча не читатель, а писатель», – пошутил экс-министр, не уточнив, что же именно он пишет. Ранее обвиняемый приносил на заседания суда электронную книгу и всегда рассказывал журналистам, что именно сейчас читает. Это были «Процесс» Кафки, «Убийство» Чехова, «Посторонний» Камю, «Апология Сократа» Платона.

Бывшего чиновника судят по обвинению в вымогательстве $2 млн у «Роснефти». Как считает следствие, Улюкаев вымогал у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина взятку за положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». По версии следствия, он был задержан с поличным - после того, как получил сумку с деньгами на встрече с Сечиным в офисе нефтяной компании. Свою вину Улюкаев отрицает. Он утверждает, что был уверен: в сумке, переданной ему топ-менеджером «Роснефти», - вино.

12 октября в суде следствие показало несколько видео- и аудиозаписей, сделанных в том числе в день задержания Улюкаева. На одной из записей видно, как Сечин ждет приезда Улюкаева во внутреннем дворе офиса компании на Софийской набережной в Москве. Сумка, в которой, по версии следствия, находилась вымогаемая Улюкаевым взятка, лежит под елью. Затем во двор заезжает машина Улюкаева. За кадром Сечин встречает Улюкаева, и оба подходят к сумке, вновь оказываясь в кадре. Стоя рядом с сумкой, Сечин говорит Улюкаеву, что выполнил поручение министра. Улюкаев сам поднимает сумку и несет в бокс к машине.

После заседания Улюкаев заявил, что получил большое удовольствие от просмотра, хотя во время демонстрации этого видео подсудимый смотрел в стену. По мнению его адвоката Дареджана Квеидзе, показанные видеозаписи не доказывают вины экс-министра.

Что читает подсудимый Алексей Улюкаев