В суде показали видео передачи предполагаемой взятки Улюкаеву

На записи видно, как Сечин и Улюкаев стояли рядом с сумкой, и потом министр взял ее

В суд Улюкаев пришел с романом Кафки «Процесс» Е.Разумный / Ведомости

В четверг Замоскворецком суде Москвы заседании по делу экс-министра Алексея Улюкаева следствие показало видеозаписи из материалов дела. В том числе, видеозапись следственного эксперимента во дворе центрального офиса «Роснефти» на Софийской набережной в Москве.

Ранее в суде стало известно, что Улюкаева задержали в результате следственного эксперимента. Под заявлением на имя директора ФСБ Александра Бортникова о противоправных действиях должностных лиц Минэкономразвития и даче согласия на следственный эксперимент стояли подписи Сечина и тогдашнего руководителя службы безопасности компании генерала Олега Феоктистова.

В суд Улюкаев традиционно пришел с книгой. На этот раз это «Процесс» Кафки. Ранее журналисты обращали внимание, что экс-министр читал «Убийство» Чехова, «Постороннего» Камю, «Апологию Сократа» Платона.

Первым в суде представили запись телефонного разговора Сечина и Улюкаева. Затем последовал показ видеозаписей оперативного эксперимента, снятых при плохом освещении. На записи слышен голос Сечина, который, в частности, советует водителю припарковаться на стоянке, или ходит по двору в куртке с капюшоном. В зале прокурор в какой-то момент предупредил, что на этом ролике «хорошо видна сумка» - вероятно, сумка с деньгами, которую передали Улюкаеву.

Видно, что сумка лежит под елкой, у стены здания, слева от бокса для машин. Сечин продолжает ходить под навесом во дворе и вокруг. Затем видно, что двор совершенно пуст, в него заезжает машина, встает в бокс. Затем звучит фраза со словами «скажи Шокиной»...

Ранее эта фамилия не раз звучала в суде при оглашении расшифровок разговоров Сечина и Улюкаева.

«Медуза» предположила, что это Ольга Шокина, которая работает в «Роснефти» с 2014 г. По словам источника издания, сейчас она курирует обслуживание топ-менеджеров «Роснефти» и занимается вопросами авиаперевозок, недвижимости и корпоративного питания. Через несколько месяцев после задержания Улюкаева она была награждена президентом медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации».

После слов о Шокиной видно что Улюкаев и Сечин вместе подходят к сумке. Стоя над ней, Сечин произносит извинения за задержку с «выполнением поручения». После этого Улюкаев наклоняется, поднимает сумку и несет в бокс к машине. Одновременно, выпрямляясь с сумкой, забирает у Сечина ключ.

К этому моменту подсудимый почти не смотрел на экран. Он сидел, глядя перед собой и сложив ладони перед лицом.

Затем суду представили аудиозапись разговора Сечина и Улюкаева, расшифровку которой уже зачитали в суде. «Скажи Шокиной, пускай корзинку в 206 поставит и чай приготовит пока», - слышен голос Сечина в начале.

Микрофон, с которого снята запись, судя по звуку, находился рядом с машиной, после слов Сечина про «курточку» и предложения пойти попить чайку был только белый шум.

Затем слышно, как неизвестный мужчина докладывает по телефону что «все нормально, пьют чай» и интересуется - можно ли уже выпускать машины с территории и передает кому-то , что «все нормально - в смысле режим сохраняется». Запись завершилась после «Корзиночку забирай, счастливо, спасибо тебе большое».

Следующее видео сделано во время игры в бильярд на Гоа. Ранее в суде уже дал показания сделавший его журналист Life.