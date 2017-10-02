The Bell узнал содержание показаний Феоктистова по делу Улюкаева

Генерал ФСБ Олег Феоктистов на закрытом допросе 20 сентября заявил, что инициатором «разработки» бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева был главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом пишет интернет-издание The Bell со ссылкой на два источника, знакомых с показаниями Феоктистова.

По информации источников издания, Сечин обратился к Феоктистову с просьбой «посоветоваться по-дружески» после возвращения с саммита БРИКС, который проходил на Гоа. Он рассказал генералу ФСБ, что Улюкаев попросил у него взятку в размере $2 млн. «Феоктистов в ответ объяснил Сечину, что тот должен проявить свою гражданскую позицию и помочь поймать коррупционера. Сечин ответил активным согласием», - пишет The Bell.

Сечина не смущало участие в оперативно-розыскных мероприятиях, в том числе необходимость тайно носить провод для прослушивания, якобы говорил Феоктистов.