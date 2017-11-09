Правозащитники изучили судьбы разоблачителей и разоблаченных
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Судьба россиян, публично раскрывших информацию о нарушениях и злоупотреблениях в госструктурах, незавидна: с 1995 г. 18 из 100 таких случаев закончились уголовным преследованием разоблачителей, 39 человек были уволены, пятеро стали жертвами насилия. Об этом говорится в докладе «Сотня российских разоблачителей», подготовленном «Международной Агорой». Полицейского кинолога Оксану Семыкину без оснований поместили в психиатрический стационар, экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко был убит, юрист Сергей Магнитский умер в сизо, заявившего о массовом употреблении допинга спортсмена Андрея Дмитриева вынудили уехать из страны, а бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства Никита Камаев умер при странных обстоятельствах.
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