Правозащитники изучили судьбы разоблачителей и разоблаченных

Чаще других о нарушениях властей говорят полицейские, медики и учителя

Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Разоблачители и разоблаченные

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В России отсутствуют гарантии безопасности и защиты от преследования тех, кто действует в публичных интересах, констатируют авторы доклада Ng Han Guan / AP

Судьба россиян, публично раскрывших информацию о нарушениях и злоупотреблениях в госструктурах, незавидна: с 1995 г. 18 из 100 таких случаев закончились уголовным преследованием разоблачителей, 39 человек были уволены, пятеро стали жертвами насилия. Об этом говорится в докладе «Сотня российских разоблачителей», подготовленном «Международной Агорой». Полицейского кинолога Оксану Семыкину без оснований поместили в психиатрический стационар, экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко был убит, юрист Сергей Магнитский умер в сизо, заявившего о массовом употреблении допинга спортсмена Андрея Дмитриева вынудили уехать из страны, а бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства Никита Камаев умер при странных обстоятельствах.