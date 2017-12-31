Собянин открыл станцию метро «Ховрино»

На перегоне от «Речного вокзала» до «Ховрино» сейчас строится еще одна станция – «Беломорская»

Андрей Гордеев / Ведомости

Сегодня мэр Сергей Собянин открыл для пассажиров новую станцию метро «Ховрино» на севере Москвы. Эта станция следует после станции «Речной вокзал», она стала конечной для Замоскворецкой линии метро.

Запуск движения поездов до станции «Ховрино» позволит снизить загрузку станции метро «Речной вокзал», уменьшит заторы на Ленинградском проспекте, на Фестивальной, Беломорской и Смольной улицах, говорит представитель мэрии. Также сократится расстояние от аэропорта «Шереметьево» до ближайшей станции метро. В целом после открытия новой станции более 80% жителей района Ховрино будут проживать в пешей доступности от метро, говорит заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Предполагается, что в первое время станцией будут пользоваться порядка 130 000 человек в сутки (16 100 человек в час пик). Через пять лет загрузка вырастет до 150 000 человек (17 400 человек в час пик).

На перегоне от «Речного вокзала» до «Ховрино» сейчас строится еще одна станция – «Беломорская». Ее готовность мэрия оценивает в 50%, сдать объект в эксплуатацию планируется в IV квартале 2018 г.

«Ховрино» - это четвертая станция метро, открытая в 2017 г.: до этого были введены «Ломоносовский проспект», «Минская», «Раменки». В целом в период с 2011 г. по декабрь 2017 г. введено в эксплуатацию 49,9 км линий метро, 30 новых станций, шесть электродепо.

Строительство метро – одна из масштабных программ команды Сергея Собянина. Она предполагает, что протяженность московской подземки увеличится в 1,5 раза. К 2022 г. протяженность метрополитена составит более 496,6 км, а количество станций – 272. Это обеспечит шаговую доступность метро для 93% москвичей. На всю стройку планируется потратить более 1,3 трлн руб.

Кроме того, на базе метрополитена формируется новая интегрированная транспортная сеть, которая объединит сразу несколько видов транспорта. В 2016 г. введено в эксплуатацию Московское центральное кольцо (МЦК, протяженность 54 км, 31 станция). С каждой станции МЦК пассажиры могут пересесть на городской транспорт, для этого с обеих сторон железной дороги организованы подъездные пути, разворотные площадки для автобусов и остановки для пассажиров.

А в ноябре новый транспортный проект под названием «Московские центральные диаметры» анонсировал президент Владимир Путин. Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные московские железнодорожные направления. Сейчас эти направления в основном заканчиваются вокзалами. Первая такая ветка (Московский центральный диаметр – 1, МЦД-1) от Лобни до Одинцова через Долгопрудный и Сколково протяженностью 50 км соединит белорусское и савеловское направления.