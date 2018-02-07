Кремль рассмотрит каждого бизнесмена из списка Титова по отдельности

Кремль изучит историю каждого предпринимателя из списка Титова индивидуально Аносов Владимир / PhotoXPress

Составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список желающих вернуться в Россию предпринимателей во вторник, 6 февраля, поступил в администрацию Кремля, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, это письмо и список поступили вчера в администрацию», — сказал Песков. Список будет проработан соответствующим подразделением администрации, пообещал представитель Кремля: «В том числе в консультации с соответствующими органами, которые по тем или иным причинам имели к этим людям вопросы».

При этом Песков отметил, что «каждый случай [в списке Титова] уникален» и будет рассматриваться отдельно. Каких-то общих подходов при решении судьбы предпринимателей из списка ожидать «вряд ли стоит», указал он.

На уточняющий вопрос журналистов, есть ли надежда на возвращение хотя бы некоторых людей из списка, Песков еще раз подчеркнул, что «каждый случай нужно рассматривать отдельно». Это требуется, «чтобы понять, что же произошло на самом деле, почему человек по тем или иным причинам не живет в России и как быть с этим дальше», добавил Песков.

В среду, 7 февраля, на встрече с иностранными СМИ Титов назвал несколько фамилий предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Издание The Bell в своем Telegram-канале опубликовало фотографию списка из 16 человек. По словам Титова, в список вошли 17 человек, в том числе те, в отношении которых в России ведется судебное разбирательство.

Титов 3 февраля встретился с покинувшими Россию предпринимателями в Лондоне. The Bell сообщал, что мероприятие посетили около 40 человек. Бизнес-омбудсмен обещал ходатайствовать об исключении из списков Интерпола тех российских предпринимателей, чья вина не кажется ему доказанной.

Помимо Великобритании аппарат омбудсмена назначил общественных представителей для контактов с российскими предпринимателями в США, ОАЭ, Кипре и Испании. Несколько заинтересованных в возвращении на родину предпринимателей находятся на Северном Кипре, есть люди в Австрии, «на Украине также скрываются от российского правосудия», рассказал Титов.

Ранее Песков, комментируя возможность уголовной амнистии для скрывающихся в Лондоне бизнесменов, подчеркнул, что лучшей гарантией неприкосновенности являются законы России, а не президентская администрация. «Какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов, собственно по линии которых и имеются вопросы к этим гражданам», – отметил он.