Владимир Путин получил рекордное число голосов в Москве

Результаты Путина в Москве неожиданные, возражает политолог Михаил Виноградов: «Сказалась слабость предложений кандидатов» Сергей Фадеичев/ТАСС

За Владимира Путина на воскресных выборах президента проголосовали 3,2 млн избирателей Москвы (70,88% участвовавших в голосовании), следует из данных Центризбиркома. Второе место в столице занял выдвиженец КПРФ Павел Грудинин (12,48% голосов), далее с большим отрывом идут лидер ЛДПР Владимир Жириновский (4,69%), телеведущая Ксения Собчак (4,08%) и основатель «Яблока» Григорий Явлинский (3,17%). Явка избирателей в Москве составила 59,95%, на предыдущих президентских выборах в 2012 г. она была 58,1%.

Это лучший московский результат для Путина начиная с его первых президентских выборов 2000 г. и в процентах, и в абсолютном количестве голосов. В 2000 г. он получил здесь 2,2 млн голосов (46,26%), в 2004 – 2,8 млн (68,61%), а в 2012 – почти 2 млн (46,95%).

Максимального результата (более 74% голосов) Путин добился в десяти районах старой Москвы: Вешняки, Восточный, Ново-Переделкино, Внуково, Старое Крюково, Дмитровский, Молжаниновский, Алтуфьево, Капотня, Люблино, а также в Троицком округе. Наименее охотно за президента голосовали оппозиционно настроенные районы в Центральном, Северном и Юго-Западном административных округах. Менее 65% он получил в районах Дорогомилово, Сокол, Хамовники, Якиманка, в Тверском и Ломоносовском районах. Наибольшую оппозиционность по традиции проявил Гагаринский район (именно там расположен УИК №2151, где традиционно голосует и сам президент), но и там Путин набрал свыше 60% (62,76%).

Всего на выборах в Москве проголосовали 4,5 млн избирателей. По данным движения «Голос», основанным на статистике Центризбиркома, для голосования по месту нахождения в столице прикрепились около 700 000 человек, а открепились от своих участков — около 530 000. Но до конца неясно, сколько из открепившихся после этого прикрепились к участкам в других районах Москвы. Среди районов с наибольшим числом прикрепившихся избирателей фигурируют, в частности, Тверской, Строгино, Раменки, Замоскворечье, Красносельский, Пресненский.

На выборах 2012 г. лучший результат (более 53%) Путин показал в Капотне, Некрасовке, Западном Бирюлеве, Орехово-Борисове и Южном Чертанове. В Люблино, Молжанинове, Старом Крюкове, Дмитровском и Восточном за Путина проголосовали более 50% горожан. При этом в четырех районах (Дорогомилово, Хамовники, Гагаринский и Сокол) тогдашний премьер набрал менее 40% голосов, а самым оппозиционным районом Москвы стал Сокол (36,84% за Путина). Второе место в столице тогда занял бизнесмен Михаил Прохоров, за которого проголосовали 20,45% горожан.

Похожие политические предпочтения продемонстрировали москвичи и на выборах мэра столицы в 2013 г. Действующий градоначальник Сергей Собянин получил более 60% голосов в Капотне, Некрасовке, Бирюлево Западном, Косино-Ухтомском, Ново-Переделкине, Солнцеве, Дмитровском районе, Новомосковском и Троицком административных округах. Менее 40% тогда у мэра было в Гагаринском районе и на Соколе. Его главный соперник Алексей Навальный тогда набрал более 35% в районах Аэропорт, Сокол, Куркино, Арбат, Замоскворечье, Басманный, Пресненский, Тверской, Якиманка, Академический, Ломоносовский. Лучший же результат оппозиционер показал в Гагаринском районе – 38,53% голосов.

Политолог Александр Пожалов не видит в московском результате Путина ничего удивительного: «После присоединения Крыма и введения антироссийских санкций социология показывала, что Москва и Санкт-Петербург стали опорными городами патриотической поддержки для президента. В 2012 г. выборы в Москве проходили на фоне протестов и ослабленного доверия к Путину, после 2014 г. этот фактор полностью ушел. У москвичей есть претензии к работе местных властей, но на поддержке Путина это не сказывается». Была проведена эффективная кампания мобилизации и информирования избирателей, полагает Пожалов: «Ситуативное падение рейтинга в феврале могло быть связано с некоторой паузой в кампании и ростом числа неопределившихся, но послание и внешнеполитический фон последней недели вернули динамику».

Кроме того, все лишний раз убедились в том, что именно президентские выборы имеют приоритетное значение для россиян, добавляет эксперт: «Вопрос для большинства был не в том, голосовать ли за Путина, Грудинина или Собчак, а в том, прийти проголосовать за Путина или остаться дома в его группе поддержки, потому что его выберут и так». А такого запроса на протестное сигнальное голосование против Путина, как в 2012 г., когда больше 20% сходу проголосовали за Михаила Прохорова, сейчас в Москве нет, поэтому кандидат «против всех» Собчак выступила в пять раз хуже Прохорова, резюмирует Пожалов: «Отчасти в Москве сработала забастовка избирателей и дрязги среди либералов, но только в интеллигентских протестных районах. Так, в Гагаринском районе, Куркине или на Соколе, где успешно выступали Прохоров и Навальный, явка понизилась на 3-4%. Но таких районов немного, они маленькие по численности, да и в них Путин получил от 63% и выше».

Результаты Путина в Москве неожиданные, возражает политолог Михаил Виноградов: «Сказалась слабость предложений кандидатов. Технически Явлинский был активен в раздаче агитационных материалов в последнюю неделю, а Собчак на финише вновь оказалась в центре внимания. Грудинин не вел кампанию за московского избирателя». Эксперт также не исключает, что на голосование в Москве повлияло высокое число избирателей, голосовавших по месту пребывания.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента