Путин рассказал о приоритетах своего четвертого срока

По предварительным данным Центризбиркома, 18 марта на выборах президента России Владимир Путин получил самый высокий результат как для себя, так и в истории последних президентских кампаний Максим Стулов / Ведомости

Переизбранный на пост президента Владимир Путин сегодня рассказал сопредседателям своего избирательного штаба о главных приоритетах своего четвертого срока.

«Основное, чем мы будем заниматься, – это, конечно, внутренняя повестка. Прежде всего – обеспечение темпов роста экономики России, придание ей инновационного характера, развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства, инфраструктуры и других направлений – важнейших, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», – заявил он, открывая встречу в понедельник. «Есть вопросы с обеспечением обороноспособности, безопасности – без этого тоже не обойтись. Но главное для нас – это внутренняя повестка дня», – добавил президент.

Доверенные лица Путина на прошедших выборах войдут в его «расширенную, большую команду», с помощью которой президент намерен менять страну. «Очень рассчитываю на вашу поддержку, на поддержку нашей расширенной, большой, широкой команды в ходе решения вопросов, которые стоят перед страной», – сказал президент. По его словам, он доволен тем, как работала во время выборов «не формализованная в какую-то структуру» сеть его доверенных лиц.

Сопредседатель штаба Александр Румянцев попросил Путина «сохранить нашу структуру» на весь президентский срок. «Все же эти 500 человек, которые вас поддержали, – это же элита!» – пояснил он Путину. Он напомнил, что доверенные лица были объединены в восемь экспертных групп, которые независимо от каких-либо структур вырабатывали рекомендации лично для Путина (рекомендации были представлены ему на специальной встрече с доверенными лицами во время кампании). «Все доверенные лица спрашивают, останемся ли мы во время всего президентского срока в строю?» – рассказал Румянцев Путину. «К нам прислушивались все [во время кампании]», – пояснил Румянцев. Он и сам такого отношения к себе, как во время кампании, прежде не чувствовал, отметил Румянцев.

По предварительным данным Центризбиркома, 18 марта на выборах президента России Владимир Путин получил самый высокий результат как для себя, так и в истории последних президентских кампаний. За него проголосовало более 56 млн человек, или 76,66% пришедших на участки избирателей.

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