Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

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Тулеев готовится стать председателем областного совета народных депутатов
Александр Кряжев / РИА Новости
Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат депутата областного совета, рассказал «Коммерсантъ-Сибирь» секретарь региональной избирательной комиссии Михаил Пименов. Эту информацию подтвердила «Ведомостям» зампред избиркома Виктория Шахматова. Тулеев, возглавлявший региональный список «Единой России», стал депутатом вместо сложившего полномочия Вана Вай-Чена. Решение о передаче мандата принято на совещании в избиркоме 3 апреля.
По данным «Коммерсанта», Тулеев может вовсе стать спикером регионального парламента. На следующей неделе на очередной сессии председатель областного совета народных депутатов Андрей Синицын сложит полномочия, сообщает издание. Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» также подтвердил, что Тулеев может занять место спикера. По словам собеседника, сейчас сценарий предполагает переход Синицына в Совет Федерации – там он может сменить нынешнего представителя кемеровского облсовета Сергея Шатирова.
1 апреля Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, покинул пост губернатора по собственному желанию. В видеообращении к кемеровчанам Тулеев назвал свое решение осознанным и единственно верным, потому что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». Президент Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу.
Врио главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, перешедший на эту должность в начале марта с поста гендиректора угольной компании «Колмар».
25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел пожар, в котором погибли 64 человека. «Я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших. Постарался решить вопросы об оказании помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования», – сказал Тулеев. Цивилев в своем видеообращении пообещал добиться строжайшего наказания для всех виновных в пожаре.
После пожара у администрации Кемеровской области прошел стихийный митинг, участники которого требовали в том числе и отставки Тулеева. Сам Тулеев к собравшимся на площади не вышел. Во время митинга он был на совещании с Путиным. Губернатор Кузбасса заявил президенту, что под окнами администрации собралась оппозиция. «Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – говорил он про митингующих. Тулеев также извинился за пожар перед Путиным: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории».
Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях
Блотницкий Александр / PhotoXPress
24 августа 1989 г. Народный депутат РСФСР, председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Аман Тулеев и председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин во время посещения шахтерских бараков
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Кузярин Анатолий / Фотохроника ТАСС
Июль 1990 г. Кемеровская область, Новокузнецк
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Анатолий Кузярин и Дмитрий Соколов / Фотохроника ТАСС
Май 1991 г. Тулеев и Ельцин на первомайском митинге в Новокузнецке
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Сентябрь 1995 г. Тулеев на митинге горняцких коллективов и ветеранских организаций критикует центральную и местную власть за невнимательное отношение к проблемам рабочих
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Борис Кавашкин / ТАСС
Июнь 1996 г. Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Аман Тулеев
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Александр Неменов / Фотохроника ТАСС
Июнь 1996 г. На конгрессе во дворце спорта «Лужники» в Москве кандидат в президенты России Аман Тулеев объявил о том, что с 12 июня снимает свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
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Анатолий Кузярин / ТАСС
В июле 1997 г. Тулеев назначен главой администрации Кемеровской области. На фото: Аман Тулеев и спикер Госдумы Геннадий Селезнев в сентябре 1997 г.
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Март 1998 г., Украина. Президент Украины Леонид Кучма и губернатор Аман Тулеев во время беседы
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Анатолий Кузярин / Фотохроника ТАСС
Январь 2000 г. Тулеев, увлекающийся снегоходным спортом, приехал посмотреть на проводимые в области всероссийские соревнования и покататься на снегоходе
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Сергей Величкин / ТАСС
Август 2002 г. Президент России Владимир Путин и Тулеев в салоне вертолета, который направляется в Междуреченск
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Александр Чумичев / ТАСС
Июль 2003 г. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов и Аман Тулеев посетили шахту им. Кирова в городе Ленинске-Кузнецком
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Григорий Сысоев / ТАСС
Сентябрь 2006 г. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и Аман Тулеев во время посещения строительной площадки в городе-спутнике «Лесная Поляна»
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Григорий Сысоев / ТАСС
Апрель 2007 г. Аман Тулеев и глава Чечни Рамзан Кадыров перед началом послания президента к Федеральному собранию
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PhotoXPress
2007 г. Мэр Москвы Юрий Лужков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Государственного совета России
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Misha Japaridze / AP
Март 2007 г. На шахте «Ульяновская» («Южкузбассуголь») в результате взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли погибли 110 человек. На фото: губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава МЧС Сергей Шойгу
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Alexei Nokolsky / AP
8-9 мая 2010 г. на шахте «Распадская» произошли два взрыва метана. Всего в результате катастрофы погиб 91 человек, порядка 100 получили ранения. Тела 11 погибших так и не были найдены. Восстановить добычу угля на шахте в полном объеме удалось только в конце 2014 г.
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Алексей Дружинин / РИА Новости
Январь 2012 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, в доме Тулеева. Губернатор Кемеровской области проходил послеоперационную реабилитацию
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Ноябрь 2013 г. Факелоносец Наталья Шиве и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на торжественной церемонии зажжения чаши Олимпийского огня в Кемерове
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Михаил Почуев / ТАСС
Октябрь 2016 г. Руководитель МЧС Владимир Пучков и Аман Тулеев
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Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России
Март 2018 г. Совещание с президентом Владимиром Путиным в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Почти через неделю после этого Тулеев, занимавший пост губернатора Кузбасса с 1997 г., сообщил, что подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. Он пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным»: «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя»