Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Он может занять место председателя, утверждает близкий к Кремлю источник

Тулеев готовится стать председателем областного совета народных депутатов Александр Кряжев / РИА Новости

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат депутата областного совета, рассказал «Коммерсантъ-Сибирь» секретарь региональной избирательной комиссии Михаил Пименов. Эту информацию подтвердила «Ведомостям» зампред избиркома Виктория Шахматова. Тулеев, возглавлявший региональный список «Единой России», стал депутатом вместо сложившего полномочия Вана Вай-Чена. Решение о передаче мандата принято на совещании в избиркоме 3 апреля.

По данным «Коммерсанта», Тулеев может вовсе стать спикером регионального парламента. На следующей неделе на очередной сессии председатель областного совета народных депутатов Андрей Синицын сложит полномочия, сообщает издание. Близкий к Кремлю источник «Ведомостей» также подтвердил, что Тулеев может занять место спикера. По словам собеседника, сейчас сценарий предполагает переход Синицына в Совет Федерации – там он может сменить нынешнего представителя кемеровского облсовета Сергея Шатирова.

1 апреля Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, покинул пост губернатора по собственному желанию. В видеообращении к кемеровчанам Тулеев назвал свое решение осознанным и единственно верным, потому что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». Президент Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу.

Врио главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, перешедший на эту должность в начале марта с поста гендиректора угольной компании «Колмар».

25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел пожар, в котором погибли 64 человека. «Я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших. Постарался решить вопросы об оказании помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования», – сказал Тулеев. Цивилев в своем видеообращении пообещал добиться строжайшего наказания для всех виновных в пожаре.

После пожара у администрации Кемеровской области прошел стихийный митинг, участники которого требовали в том числе и отставки Тулеева. Сам Тулеев к собравшимся на площади не вышел. Во время митинга он был на совещании с Путиным. Губернатор Кузбасса заявил президенту, что под окнами администрации собралась оппозиция. «Это вообще не родственники погибших, это вообще те, кто постоянно бузотерит», – говорил он про митингующих. Тулеев также извинился за пожар перед Путиным: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории».

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях