Отставка Тулеева на фоне трагедии в Кемерове не станет прецедентом

Кремль решил дать его преемнику больше времени на подготовку к выборам

Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: Аман Тулеев ушел с тяжким грузом

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Путин говорил, что кадровые решения не принимаются «под камеры» и нужно дождаться итогов расследования Алексей Дружинин / Пресс-служба президента России

Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию. Указ президента о досрочном прекращении его полномочий появился на сайте Кремля утром в воскресенье. После этого Владимир Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу. Врио губернатора назначен вице-губернатор Сергей Цивилев, перешедший на эту должность в начале марта с поста гендиректора угольной компании «Колмар».

В видеообращении к кемеровчанам Тулеев назвал свое решение осознанным и единственно верным, потому что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». Неделю назад в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 64 человека. «Я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших. Постарался решить вопросы об оказании помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования», – сказал Тулеев. Цивилев в своем видеообращении пообещал добиться строжайшего наказания для всех виновных в пожаре.