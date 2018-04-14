Совет Безопасности ООН проголосовал против резолюции России по Сирии

Кремль обвинил США и их союзников в пособничестве терроризму Hassan Ammar / AP

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе России, был рассмотрен российский проект резолюции по Сирии. Большинство членов Совбеза проголосовали против. Документ помимо России поддержали Китай и Боливия. Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия решили воздержаться. Остальные восемь членов Совбеза, включая Францию, США и Великобританию, высказались против.

Проект резолюции был распространен в субботу, сообщило постоянное представительство России при ООН. Документ осуждал «агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и устава ООН». Проект резолюции требовал от международной коалиции под руководством США немедленно отказаться от использования силы в отношении Сирии.

США своими действиями в Сирии еще более усугубляют гуманитарную катастрофу в стране, заявил на заседании Совета Безопасности постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он назвал хулиганством политику США и их союзников. «Все по отработанной схеме: провокация, ложные обвинения, фальшивый приговор, наказание. Вы так теперь хотите вести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях, и отнюдь не мелкое, с учетом того, что речь идет о ключевых ядерных державах», – считает постпред.

Небензя подчеркнул, что удары наносились по сирийским аэродромам, которые используются в операциях против террористических организаций. «Это весьма оригинальный вклад в борьбу с международным терроризмом», – сказал он. По мнению постпреда, США могли бы в течение суток завершить конфликт в Сирии, выведя оттуда «своих карманных террористов».

Сирия сама вынудила США и союзников нанести удар, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. «Наша стратегия в Сирии не изменилась, но сирийский режим вынудил нас предпринять действия, основываясь на применении ими химоружия», – сказала Хейли на заседании СБ ООН. По ее словам, удар по Сирии – это сигнал сирийскому руководству, что США не потерпят использования химического оружия. США готовы вновь ударить по Сирии, если потребуется, заявила Хейли.

Великобритания считает совершенно законным свое участие в ударах по Сирии, так как она действовала из гуманитарных соображений, заявила британский постпред при ООН Карен Пирс на заседании Совета Безопасности. Пирс назвала четыре условия дипломатического решения сирийского кризиса. Это уничтожение химического оружия, прекращение военных действий, возвращение властей Сирии к переговорному процессу в Женеве, а также сирийские власти должны понести ответственность за использование химоружия и другие военные преступления.

Французские власти абсолютно уверены в том, что сирийские правительственные войска применили химоружие в городе Дума, заявил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр. «Я хотел бы подчеркнуть, что у Франции нет совершенно никаких сомнений в том, что именно режим Асада применил химоружие», – сказал он на заседании СБ ООН. По его словам, Франция в ближайшее время внесет проект резолюции по разрешению кризиса в Сирии и механизму расследования химических атак в стране.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на заседании СБ, заявил, что в результате ночных ударов по сирийским объектам три человека пострадали, был нанесен материальный ущерб. По его мнению, удары Запада по Сирии направлены на подрыв работы миссии ОЗХО в стране и на оказание давления на экспертов.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия. По предварительным данным, в результате удара никто не погиб.

Всего США и союзники выпустили около 110 ракет, сообщил генштаб Сирии. По данным ведомства, большую часть ракет удалось сбить. Удары были нанесены по научно-исследовательскому центру на окраине Дамаска. Разрушено здание, в котором находились научные лаборатории и образовательный центр. Также ударам подверглись склады сирийской армии в Хомсе. В результате ударов по ним пострадали трое гражданских лиц.

Удар был нанесен по аэродромам сирийских ВВС «Дювали», «Думеир», «Блэи», «Шайрат», они не пострадали, сообщило Минобороны России. Часть ракет, выпущенных по аэродромам «Меззе» и «Хомс», достигли цели, но серьезных разрушений не наблюдается. Частично разрушены объекты в населенных пунктах Барз и Джарамани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по Сирии был выполнен идеально. «Лучшего результата и быть не могло. Миссия выполнена!» – написал Трамп в Twitter. Президент поблагодарил Францию и Великобританию «за их мудрость и мощь вооруженных сил».

Кремль обвинил США и их союзников в пособничестве терроризму. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Путина. По его мнению, удар США и их союзников является актом агрессии против суверенного государства, нарушает устав ООН, нормы и принципы международного права.

«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию