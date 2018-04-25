Верховный суд отказался отменить приговор по делу «Ив Роше»



Алексей Навальный Максим Стулов / Ведомости

Президиум Верховного суда России отказался отменить приговор по делу «Ив Роше», по которому были осуждены Алексей и Олег Навальные. Навальный в марте этого года подал ходатайство в Верховный суд, требуя отменить приговор по делу «Ив Роше» и освободить его брата из колонии во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенного в октябре 2017 г.

Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский на заседании заявил, что ЕСПЧ не исследовал всех материалов дела. По его словам, доказательства были оценены судом первой и второй инстанции, необоснованных отказов защитников в исследовании доказательств не было, виновность осужденных подтверждается. Оснований для отмены судебных решений нет, сказал Малиновский.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что в постановлении ЕСПЧ говорится, что уголовный закон был применен расширительно и непредсказуемо, нельзя было предвидеть, что действия заявителей составляют мошенничество. Впервые было признано, что Россия нарушила ст.7 (наказание исключительно на основании закона) Конвенции по правам человека при вынесении решений по делам об экономических преступлениях, а это предполагает обязательную отмену приговора и прекращение уголовного дела, сказала Михайлова. Она напомнила о деле «Кировлеса», приговор по нему был отменен, а дело снова было направлено в Ленинский суд Кирова, который вынес такое же решение, как в первый раз. Комитет министров Совета Европы указывал, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ, напомнила Михайлова. «Мы категорически против, чтобы дело «Ив Роше» пошло по такому же пути, поэтому требуем немедленной отмены приговора и освобождения Олега Навального из-под стражи», - сказала она. По словам адвоката Вадима Кобзева, у президиума Верховного суда может быть две реакции - «реакция здорового государства», то есть прекратить дело «Ив Роше, а может быть «реакция государства курильщика», то есть оставить приговор без изменений.

Навальный сказал, что они вместе с судом «все вместе умрут в колесе сансары», поскольку действия в отношении него все время повторяются - осуждение российским судом, признание нарушений ЕСПЧ, президиум Верховного суда, а затем новый суд по делу. Однако все это не отменяет того, что Олег Навальный находится в колонии, отбыв уже три года и три месяца наказания, сказал Навальный. «Давайте это дело из колеса сансары вычеркнем. Мы скоро будем встречаться по делу «Кировлеса 2». Так давайте хотя бы не встречаться по делу «Ив Роше 2», - заявил политик. По его словам, нужно найти такое решение, чтобы «ваш «черный властелин» был доволен, но и человек вышел на свободу, и такое решение - возобновить дело и закрыть его за отсутствием состава преступления». Олег Навальный заявил, что уже было сказано о «произволе, фундаментальной несправедливости и бессмысленности», поэтому он просит отменить приговор и отпустить его домой.

В октябре 2017 г. ЕСПЧ постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично. ЕСПЧ счел нарушенными их права на справедливый суд и наказание исключительно на основании закона. Уголовные обвинения (речь идет о ст. 159.4 УК, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорилось в постановлении суда.

Приговор Замоскворецкого суда Москвы по делу «Ив Роше» был вынесен 30 декабря 2014 г.: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 года условно, Олег Навальный – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Срок его заключения истекает 30 июня 2018 г.

В феврале 2016 г. ЕСПЧ вынес решение по делу «Кировлеса» в пользу Алексея Навального. В итоге президиум Верховного суда отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Однако Ленинский суд города Кирова вынес такой же приговор, как и до этого. Тяжкая статья по делу «Кировлеса» стала поводом для того, чтобы отказать Навальному в регистрации кандидатом в президенты.

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