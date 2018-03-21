Навальный потребовал от Верховного суда освободить его брата

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Алексей Навальный потребовал исполнить решение ЕСПЧ и освободить его брата Олега, осужденного по делу «Ив Роше» Евгений Разумный / Ведомости

Алексей Навальный подал в Верховный суд ходатайство о вынесении оправдательного приговора по делу «Ив Роше» и освобождении осужденного по нему брата политика – Олега Навального. Сделать это он требует во исполнение октябрьского решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В жалобе Навального и его адвоката Ольги Михайловой («Ведомости» с ней ознакомились) говорится, что установленное ЕСПЧ нарушение положения ст. 6 (право на справедливый суд) Конвенции по правам человека является основанием для возобновления производства по уголовному делу. Согласно ч. 1 ст. 413 УПК приговор может быть отменен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а согласно ч. 5 ст. 415 УПК президиум Верховного суда, рассмотрев представление председателя, отменяет или изменяет судебные решения в соответствии с постановлением ЕСПЧ. Президиум принимает решение об отмене приговора, в случае если ЕСПЧ установил нарушение конвенции, которое позволяет сделать вывод о незаконности или несправедливости судебных решений. В данном случае ЕСПЧ указал, что суд обязан исправить нарушения конвенции, поэтому Навальный и Михайлова просят председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева отменить приговор по делу «Ив Роше» и вынести оправдательный приговор в отношении Алексея и Олега Навальных, а последнего освободить из колонии.

Навальный и правительство России обжаловали решение ЕСПЧ, но в рассмотрении его Большой палатой суда было отказано, и 5 марта оно вступило в силу. По словам Михайловой, они подавали жалобу в Большую палату, поскольку ЕСПЧ не признал нарушение ст. 18 конвенции (она предполагает политически мотивированное преследование). «Ходатайство в Верховный суд было подано на прошлой неделе, сроки его рассмотрения не установлены», – добавляет она.

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