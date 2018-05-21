Путин предложил назначить Кудрина председателем Счетной палаты

Кудрина выдвинула думская фракция «Единая Россия» Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру председателя совета Центра стратегических разработок и экс-министра финансов Алексея Кудрина для его назначения руководителем Счетной палаты, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Госдума по закону обязана представить президенту не менее трех кандидатов на должность председателя Счетной палаты. Депутаты в итоге выдвинули четырех кандидатов. Кудрина предложила думская фракция «Единая Россия». В число кандидатов также вошли аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров (выдвинут ЛДПР), депутат от КПРФ Юрий Синельщиков и председатель комитета по финансовому рынку справоросс Анатолий Аксаков. Близкий к руководству палаты источник «Ведомостей» рассказывал, что единороссы стали искать кандидатуру вне стен Думы после того, как возглавить Счетную палату отказался первый вице-спикер Александр Жуков.

Предыдущий руководитель Счетной палаты Татьяна Голикова на прошлой неделе была досрочно освобождена от должности в связи с переходом на пост вице-премьера по социальной политике.

Основными целями работы в Счетной палате Кудрин называл борьбу с коррупцией, увязку бюджета со стратегическими целями развития России, совершенствование методов контроля, а также повышение открытости процесса формирования бюджета и реализации национальных задач. «Вопрос не только в том, потрачены ли деньги в соответствии с процедурами, но и в том, приближают ли эти расходы нас к национальным целям, ведут ли к сущностным изменениям в жизни граждан страны», – отмечал Кудрин. По его мнению, Счетная палата должна открыто и непрерывно информировать общество об этом.

Перед формированием нового правительства Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Кудрин может получить высокий пост в администрации президента и заняться налаживанием экономических связей с Европой и США. Но в случае такого назначения влияние Кудрина было бы ограниченным, писало агентство: чтобы создать противовес либеральной и реформаторской политике Кудрина, Путин может назначить своего экономического помощника Андрея Белоусова вице-премьером. Однако в итоге последний в правительство не перешел. Значит, и приход Кудрина в администрацию теперь невозможен, пояснял «Ведомостям» собеседник в администрации президента.

По словам Кудрина, ему не предлагали место в администрации президента, с Путиным вариант трудоустройства в Счетную палату не обсуждался, но глава государства «проинформирован». Возглавить Счетную палату ему предложил лично спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнял Кудрин.

Зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отмечал «конструктивный характер» полемики между Кудриным и единороссами в прошлом. По его мнению, когда у партии большинство в Госдуме, а правительство возглавляет ее председатель, «лучше, когда на контрольных должностях находятся либо беспартийные, либо представители других политических сил». C Кудриным обсуждался вопрос эффективности госпрограмм и санации банков, рассказывал Исаев.

Кудрин пришел в Госдуму на встречу с руководством «Единой России»