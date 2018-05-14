Политика / Власть

Кудрин пришел в Госдуму на встречу с руководством «Единой России»

Партия предлагает ему возглавить Счетную палату. Фотографии до начала встречи
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