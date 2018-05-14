Кудрин пришел в Госдуму на встречу с руководством «Единой России»
Партия предлагает ему возглавить Счетную палату. Фотографии до начала встречи
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Сергей Неверов
1/7
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
2/7
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
3/7
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой
4/7
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова и председатель комитета по энергетике Павел Завальный
5/7
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов и член комитета по бюджету и налогам Андрей Исаев
6/7
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров
7/7
Самые популярные галереи