Алексей Кудрин оценит эффективность работы правительства
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Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в понедельник дал согласие стать одним из трех кандидатов на пост председателя Счетной палаты. Об этом он заявил на брифинге в Госдуме. «Благодарю за выдвижение «Единую Россию», я согласился. Я понимаю те задачи, которые стоят перед Счетной палатой: она должна отвечать на вопрос, почему что-то получается, а что-то – нет», – сказал Кудрин по итогам консультаций с единороссами. «Мы видим задачу в снижении коррупции в финансовой сфере», – подчеркнул он. По словам Кудрина, ему не предлагали место в администрации президента, с президентом Владимиром Путиным вариант трудоустройства в Счетную палату не обсуждался, но глава государства «проинформирован». Должность руководителя Счетной палаты ему предложил лично председатель Госдумы Вячеслав Володин, уточнил Кудрин.
По закону Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатов, эсеры и коммунисты своих претендентов уже выдвинули. По словам человека, близкого к руководству Думы, после отказа зампреда палаты Александра Жукова единороссы «стали искать кандидатуру вне стен Думы» и в итоге выбрали Кудрина: «Он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе».
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