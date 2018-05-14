Кудрин отказался от избрания в наблюдательный совет Сбербанка

Максим Стулов / Ведомости

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выдвинутый сегодня думской фракцией «Единая Россия» на пост руководителя Счетной палаты (СП), отказался от участия в наблюдательном совете Сбербанка. «Исключить кандидата Алексея Кудрина из списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров ПАО "Сбербанк" по итогам 2017 года <...> Включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет <...> Златкис Беллу Ильиничну», – говорится в сообщении госбанка.

Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 8 июня.

Белла Златкис входила в наблюдательный совет Сбербанка до 2015 г., но вышла из него, объяснив свое решение необходимостью увеличить число независимых директоров. Вместо Златкис акционеры тогда ввели в наблюдательный совет в качестве независимого директора министра финансов Антона Силуанова.

Кудрин вошел в совет директоров Сбербанка в 2012 г. как независимый кандидат – к этому времени он оставил все государственные должности. В банке он возглавлял комитет по стратегическому планированию при наблюдательном совете.

Заявление Кудрина об отказе от избрания в наблюдательный совет Сбербанка датировано 12 мая, следует из сообщения. 10 мая «Ведомости» написали, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Кандидатуру нынешнего председателя СП Татьяны Голиковой премьер-министр Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера по социальной политике в новом правительстве.

Список кандидатур для вхождения в наблюдательный совет Сбербанка был утвержден 20 марта. Из действующего состава (14 человек) в новый не были выдвинуты председатель Ассоциации банков России Георгий Лунтовский и профессор Высшей школы экономики Мартин Гилман (независимый директор). Вместо них в список вошли главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд и ректор «Сколтеха» Александр Кулешов.

Перевыдвинуты пять независимых директоров: председатель совета директоров ООО «Иви.ру» Леонид Богуславский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, инвестиционный консультант Надя Уэллс, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.