Финансы / Банки

Кудрин отказался от избрания в наблюдательный совет Сбербанка

Вместо него в совет может войти зампред правления госбанка Белла Златкис
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выдвинутый сегодня думской фракцией «Единая Россия» на пост руководителя Счетной палаты (СП), отказался от участия в наблюдательном совете Сбербанка. «Исключить кандидата Алексея Кудрина из списка кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров ПАО "Сбербанк" по итогам 2017 года <...> Включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет <...> Златкис Беллу Ильиничну», – говорится в сообщении госбанка.

Годовое собрание акционеров Сбербанка состоится 8 июня.

Белла Златкис входила в наблюдательный совет Сбербанка до 2015 г., но вышла из него, объяснив свое решение необходимостью увеличить число независимых директоров. Вместо Златкис акционеры тогда ввели в наблюдательный совет в качестве независимого директора министра финансов Антона Силуанова.

Кудрин вошел в совет директоров Сбербанка в 2012 г. как независимый кандидат – к этому времени он оставил все государственные должности. В банке он возглавлял комитет по стратегическому планированию при наблюдательном совете.

Заявление Кудрина об отказе от избрания в наблюдательный совет Сбербанка датировано 12 мая, следует из сообщения. 10 мая «Ведомости» написали, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату. Кандидатуру нынешнего председателя СП Татьяны Голиковой премьер-министр Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера по социальной политике в новом правительстве.

Список кандидатур для вхождения в наблюдательный совет Сбербанка был утвержден 20 марта. Из действующего состава (14 человек) в новый не были выдвинуты председатель Ассоциации банков России Георгий Лунтовский и профессор Высшей школы экономики Мартин Гилман (независимый директор). Вместо них в список вошли главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд и ректор «Сколтеха» Александр Кулешов.

Перевыдвинуты пять независимых директоров: председатель совета директоров ООО «Иви.ру» Леонид Богуславский, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, инвестиционный консультант Надя Уэллс, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике