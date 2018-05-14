Кудрин назвал четыре цели своей работы в Счетной палате

Среди них – борьба с коррупцией и увязка бюджета со стратегическими целями развития России

Алексей Кудрин принял предложение фракции «Единая Россия» Евгений Разумный / Ведомости

Алексей Кудрин, выдвинутый думской фракцией «Единая Россия» на пост руководителя Счетной палаты, обозначил четыре цели своей возможной работы в этой должности. Об этом председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов написал на своей странице в Facebook.

Одним из основополагающих принципов своей работы Кудрин видит борьбу с коррупцией. «В борьбе с коррупцией надо сосредоточиться не только нам, чтобы ловить виновных за руку, но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности», – подчеркнул он.

Кудрин также отметил необходимость четкой увязки стратегических целей развития России с бюджетом, в том числе с государственными программами и национальными проектами. Современное управление госинвестициями является одним из важнейших элементов перехода к новому качеству экономики, при этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным, указывает Кудрин: «Вопрос не только в том, потрачены ли деньги в соответствии с процедурами, но и в том, приближают ли эти расходы нас к национальным целям, ведут ли к сущностным изменениям в жизни граждан страны».

Кроме того, считает Кудрин, Счетной палате нужно усовершенствовать методы контроля: активнее переходить к большей цифровизации процессов, шире использовать риск-ориентированный подход.

Наконец, Счетная палата как институт парламентского контроля должна открыто и непрерывно информировать общество «о реализации национальных целей и стратегических задачах». Необходимо повышать открытость и привлекать граждан в процесс формирования бюджета и контроля за ним, считает Кудрин.

Кудрин добавил, что под руководством Татьяны Голиковой Счетная палата уже во многом руководствуется этими принципами, «активно и заметно работает».

Он напомнил, что в качестве председателя ЦСР и зампреда Экономического совета при президенте готовил стратегию развития страны 2018-2024 гг. Значительная часть предложений, по словам Кудрина, вошла в указ о стратегических целях развития России до 2024 г., который Владимир Путин подписал сразу после инаугурации 7 мая. «Обозначенные президентом цели крайне амбициозны, для их достижения необходимо эффективное расходование бюджета и качественный мониторинг», – подчеркнул Кудрин.

В понедельник Кудрин принял предложение фракции «Единая Россия» в Госдуме возглавить Счетную палату. Парламент по закону должен представить несколько кандидатов, окончательное решение по руководителю контрольного ведомства будет принимать президент.

Кудрин пришел в Госдуму на встречу с руководством «Единой России»