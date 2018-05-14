Кудрин принял предложение «Единой России» возглавить Счетную палату

Председатель ЦСР Алексей Кудрин и спикер Госдумы Вячеслав Володин Евгений Разумный / Ведомости

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин дал согласие стать одним их трех кандидатов на должность председателя Счетной палаты. Об этом заявил сам Кудрин на брифинге в Госдуме.

«Благодарю за выдвижение "Единую Россию", я согласился, я понимаю те задачи, которые стоят перед Счетной палаты: Счетная палата должна отвечать на вопрос, почему что-то получается, что-то нет», – сказал Кудрин по итогам консультаций с единороссами. Он отметил необходимость совершенствования аудиторского контроля и обратил внимание, что к функциям Счетной палаты относится в том числе борьба с коррупцией. «Мы видим задачу в снижении коррупции в финансовой сфере», – подчеркнул он.

На вопрос о том, жалеет ли экс-министр финансов о том, что ему не предложили пост председателя правительства, он напомнил, что должность руководителя Счетной палаты приравнивается к первому вице-премьеру. По словам Кудрина, ему не предлагали позицию в администрации президента, с президентом Владимиром Путина вариант трудоустройства в Счетную палату также не обсуждался, однако глава государства «проинформирован». Должность руководителя Счетной палаты ему предложил лично спикер Госдумы Вячеслав Володин, сказал Кудрин.

По закону Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. «Справедливая Россия» выдвинула председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, коммунисты – депутата Юрия Синельщикова. ЛДПР рассматривала кандидатуру бывшего депутата и аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Кандидатура нынешнего председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой ранее была предложена премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике. Голикова заявила о готовности работать в новом правительстве.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов ранее сообщал, что парламентарии обсудили с председателем партии Медведевым выдвижение Кудрина на пост председателя Счетной палаты и этот вопрос «согласован». «У него (Кудрина. – "Ведомости") достаточно большая активная политическая и общественная деятельность, но это не является для нас препятствием, – сказал Неверов на брифинге. – Кудрин активно выступает за серьезный контроль наших бюджетных средств, и в этой части мы думаем, что профессиональный подход позволит ему эффективно реализовать себя на этой позиции».

Изначально единороссы предложили на место Голиковой первого зампреда Госдумы Александра Жукова, однако он отказался, так как «ему работать вице-спикером интереснее», рассказывал человек, близкий к думскому руководству. По его словам, после этого «стали искать кандидатуру вне стен Думы». «Выбрали Кудрина – он тяжеловес и профессионал, а его критичный взгляд поможет работе», – говорил собеседник.

Кудрин проработал в правительстве более 11 лет. Будучи министром финансов, он заявил, что не видит себя в правительстве под руководством Медведева «из-за разногласий». «Они прежде всего касаются существенных расходов на военные цели», – подчеркивал он. После этого Медведев, на тот момент занимавший пост президента, предложил Кудрину в течение дня подать в отставку. Министр заявил, что перед принятием решения посоветуется с премьером Владимиром Путиным. «Вы можете посоветоваться с кем угодно, в том числе с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам», – сказал ему Медведев.

Кудрин пришел в Госдуму на встречу с руководством «Единой России»