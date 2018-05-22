Парламентские партии вознаградят за президентские выборы

Сейчас партии имеют право на получение средств из бюджета, если зарегистрированный кандидат в президенты, выдвинутый этой партией, получил по результатам выборов не менее 3% голосов Андрей Гордеев / Ведомости

Законопроект об увеличении финансирования партий по итогам президентских выборов был внесен в Госдуму в декабре кандидатом в президенты Владимиром Жириновским. Во вторник он будет одобрен нижней палатой парламента, следует из повестки пленарного заседания Госдумы. Сейчас партии имеют право на получение средств из бюджета, если зарегистрированный кандидат в президенты, выдвинутый этой партией, получил по результатам выборов не менее 3% голосов. Тогда объем финансирования партии будет составлять 20 руб., умноженных на число голосов избирателей, полученных кандидатом. Жириновский предлагал увеличить единовременное финансирование партий, принимавших участие в президентских выборах, с 20 до 152 руб. за голос. Столько же получают партии, которые набрали более 3% на выборах в Госдуму. Лидер ЛДПР объяснял, что последний раз размер финансирования по итогам президентских выборов пересматривался в 2008 г., а индексация по итогам выборов в Думу проводилась в 2016 г.

Еще в феврале правительство не было готово поддержать идею Жириновского и подготовило на инициативу отрицательный проект отзыва («Ведомости» с ним ознакомились). В проекте отзыва было сказано, что в случае принятия законопроекта Жириновского финансирование увеличится в 5,6 раза и превысит 10 млрд руб., дополнительно из бюджета потребуется 8,3 млрд руб. Однако в мае правительство передумало: в новом отзыве, опубликованном на сайте Думы и подписанном 21 мая, сказано, что увеличение госфинансирования партий может быть поддержано при условии учета бюджетных ассигнований в законе о федеральном бюджете на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 гг.

В понедельник также дополнился и состав авторов – к инициативе Жириновского присоединились лидеры еще трех фракций: Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов («Справедливая Россия»). В решении профильного комитета по развитию гражданского общества (заключение также датировано 21 мая) сказано, что с учетом «исключительной общественной значимости выборов президента Российской Федерации и целесообразности стимулирования активного участия в них политических партий» комитет считает обоснованным установление одинакового размера госфинансирования партий по результатам выборов депутатов Госдумы и выборов президента и поддерживает предлагаемые законопроектом изменения. «При доработке законопроекта ко второму чтению следует уточнить дату его вступления в силу, безусловно сохранив при этом распространение положений законопроекта на выборы президента Российской Федерации, состоявшиеся 18 марта 2018 г.», – сказано в заключении.

В феврале координатор законодательной деятельности фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявлял «Коммерсанту», что думское большинство в эту кампанию не заинтересовано в увеличении финансирования: «Единая Россия» поддержала на выборах самовыдвиженца Владимира Путина и не сможет претендовать на компенсацию расходов. Собеседники издания в администрации президента тогда также говорили, что о планах увеличения финансирования партий пока ничего не знают, а руководитель комитета Госдумы по развитию гражданского общества коммунист Сергей Гаврилов подчеркивал, что для внесения изменений в закон о партиях «нужно политическое решение».

«Мы этот законопроект готовили на принятие с самого начала, он обеспечивает деятельность политических партий в полном объеме. Владимир Вольфович [Жириновский] всегда многие вещи инициативно предлагает, и часто они находят поддержку», – прокомментировал принятие законопроекта «Ведомостям» Гаврилов.

Изначально было понятно, что решение о повышении стоимости голоса можно будет принять и после выборов и использовать это как переговорную позицию с парламентскими партиями, объясняет политолог Александр Пожалов: «Сегодня это выглядит как утешительный приз для ЛДПР за то, что лидеру партии пришлось на выборах дебатировать и скандалить с политической выскочкой [Ксенией] Собчак, не пытаться нарастить свой электорат и поэтому проиграть второе место коммунистам с большим отрывом. Кроме того, сейчас ЛДПР рассчитывает на губернаторский пост в Амурской области, где у партии сильный кандидат, а у "Единой России" нет сильного местного политика – возможно, это плата за отказ власти передать ЛДПР второй регион после Смоленской области». Для КПРФ такая «премия» – это способ нивелировать некоторую напряженность в отношениях с внутриполитическим блоком Кремля после достаточно агрессивной и не очень обоснованной кампании федерального телевидения против кандидата от коммунистов на мартовских выборах, продолжает Пожалов. «Теперь вопрос, решится ли КПРФ распределить эти деньги в те выборные регионы, где коммунисты могли бы составить реальную конкуренцию "Единой России" и врио губернаторов на сентябрьских выборах, или они по-прежнему пойдут на содержание раздутого партаппарата», – говорит эксперт.

По мнению сопредседателя движения прав в защиту избирателей «Голос» Григория Мельконьянца, парламентские партии уже находятся в привилегированном положении: «Они имеют постоянное бюджетное финансирование, уже повышенное ранее с учетом инфляции, и они в этом законопроекте – заинтересованная сторона, которая вправе себе увеличивать финансирование, являясь благополучателем». Если бы общество спросили, готово ли оно увеличить финансирование этих партий, оно бы едва ли согласилось: активность этих партий никак не соприкасается с людьми, это финансирование аппарата, у этих партий и так есть депутаты с высокой зарплатой, есть высокая поддержка, рассуждает эксперт. «Эта инициатива носит политический характер, а не отражает реальную потребность партий в деньгах, и это финансирование еще больше увеличит разрыв между парламентскими партиями и всеми остальными», – отмечает Мельконьянц. По его мнению, возможности парламентских и непарламентских партий непропорциональны и увеличение финансирования ничего положительного не добавит: «Эти дополнительные расходы могли бы быть направлены на социальные нужды, а поддерживать нужды бюрократические сейчас не самое эффективное вложение».

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