Путин запретил правительству ссылаться на мешающие работе обстоятельства

Владимир Путин проводит совещание с членами нового состава правительства Пресс-служба президента

Новое правительство должно «максимально быстро», до 1 октября, определить основные направления своей деятельности до 2024 г., сказал президент Владимир Путин на первой встрече с обновленным кабинетом министров в субботу. Основой для стратегического документа правительства станет новый майский указ Путина, стоимость которого оценивается в триллионы рублей.

Описанные в указе цели и задачи ясны, но «требуют такой же ясной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», отметил президент. «Это большой, фундаментальный массив работы», знает Путин, но «от этого этапа напрямую будет зависеть, насколько успешно мы будем двигаться дальше».

«Поэтому не должно и не может быть никаких ссылок на какие-либо обстоятельства, которые помешают выполнить эту работу качественно и в срок», — заявил президент.

Перед новым правительством России стоят сверхсложные задачи, но от их выполнения зависит жизнеспособность России, заявил Путин. Он призвал обновленный кабинет стать «мотором, двигателем обновления, перемен во всех сферах нашей жизни».

«В ближайшие годы именно в правительстве будут решаться ключевые вопросы развития России, приниматься меры, которых требует время и наши стратегические цели», - сказал Путин. Чиновники, по его словам, должны «проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления».

Правительство должно быть настроено на «максимальный диалог с людьми, объяснять свои действия», поручил Путин. По его мнению, от этого зависит успех работы чиновников. Кроме того, министры получили поручение «конструктивно сотрудничать» со структурами гражданского общества — в частности, с политическими партиями и созданным Путиным Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

ОНФ будет следить за исполнением нового майского указа, как ранее следил за исполнением указов, изданных после предыдущих президентских выборов в 2012 г.: «Его активисты уже накопили большой опыт контроля за исполнением майских указов 2012 г. Уверен, что такую практику - практику гражданского общественного мониторинга и контроля - нужно продолжить», — заявил президент.

Новый майский указ Путина ставит для правительства цели до 2024 г.: обеспечить попадание России в пятерку крупнейших экономик мира, вдвое снизить бедность, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, кардинально улучшить качество медицины и образования в стране, обеспечить масштабное строительство жилья и инфраструктуры. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее оценивал общие расходы на исполнение указа в 25 трлн руб.

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