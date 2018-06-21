Уполномоченный по правам человека отчиталась перед депутатами

На вопрос депутатов о пенсионной реформе Москалькова ответила, что эта законодательная идея, конечно, заслуживает поддержки Андрей Гордеев / Ведомости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в четверг представила в Госдуме доклад о работе за 2017 г.

Для начала Москалькова поздравила депутатов с окончательным принятием закона о зачете времени пребывания в СИЗО, который Госдума не могла согласовать 10 лет. Следом она сообщила, что в 2017 г. получила почти 42 000 жалоб и других обращений граждан. Больше всего граждане жалуются на формализм и длительные сроки расследования дел, на сложности с обжалованием групп инвалидности, в сфере образования – на отказы в зачислении детей в школу, на поборы с родителей, на обеспечение бесплатным питанием, школьной и спортивной формой, безопасность детей в транспорте.

«Крайне обострена проблема предоставления жилья малоимущим. Люди стоят годами [в очереди] и не могут добиться своего», – сетовала Москалькова.

Затем Москалькова пообещала посетить арестованного на Украине Кирилла Вышинского, главного редактора «РИА Новости Украина», чтобы узнать о состоянии его здоровья и помочь юридически обеспечить защиту его прав и свобод.

Общественность обсуждает идею обменять Вышинского на крымского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летнее наказание в ямальской колонии «Белый медведь» за приготовление к терроризму и объявившего бессрочную голодовку.

В интервью «Новой газете» Москалькова говорила, что голодовка режиссера Олега Сенцова – лечебная. «Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается», – делилась впечатлениями Москалькова.

На вопрос депутатов о пенсионной реформе Москалькова ответила, что эта законодательная идея, конечно, заслуживает поддержки. По ее мнению, главное в этой идее – поднять пенсию гражданам, которые сегодня в среднем получают 14 000 руб., а инструментарий (увеличение возраста выхода на пенсию) – второе, считает уполномоченный по правам человека.

Депутаты также спросили Москалькову о защите прав футбольных фанатов во время чемпионата мира. Она ответила, что пока на «горячие линии» поступило всего 46 звонков, связанных с этой темой: желающим посетить чемпионат отказывали в получении паспорта болельщика из-за судимости. Практика отказа в паспорте болельщика людям со снятой судимостью нуждается в корректировке, заявила Москалькова и сообщила, что направила обращение по этому поводу в соответствующие органы.

Москалькова информировала депутатов, что к ней поступает огромное количество обращений с просьбой продлить государственную программу переселения из ветхого и аварийного жилья, она попросила депутатов подумать об этом.

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