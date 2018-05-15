Спецслужбы Украины заблокировали работу украинской редакции «РИА Новости»

Охранник предприятия «Сириус» и журналисты у офиса «РИА Новости Украина» в Киеве, где СБУ проводит обыски РИА Новости

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины во вторник ворвались в офис «РИА Новости Украина» и через некоторое время журналисты редакции перестали выходить на связь, сообщила российская редакция «РИА Новости». По данным российского агентства, утром во вторник в двери офиса позвонили люди в форме СБУ. Очевидцы сообщили, что силовики вошли в здание и после этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь, написало агентство.

В СБУ подтвердили обыски в редакции «РИА Новости Украина». Представитель Елена Гитлянская на своей странице в Facebook написала, что украинские спецслужбы проводят следственные действия в отношении медиакомпаний, подконтрольных России. «Правоохранители установили, что они [медиакомпании] использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины», – пояснила она.

Во вторник был задержан руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. «Его водитель сообщил, что подъехал автомобиль, из которого выскочили неизвестные, скрутили и увезли», – написала у себя в Telegram-канале главный редактор «России сегодня» (владеет брендом «РИА Новости») Маргарита Симоньян. По ее словам, через полчаса после задержания Вышинского были заблокированы телефоны сотрудников редакции. Симоньян уточнила, что украинский ресурс юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером.

Симоньян считает, что обыски в редакции «РИА Новости» – месть властей Украины за строительство Крымского моста. «Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы», – написала Симоньян на своей странице в Twitter. Церемония открытия Крымского моста состоится во вторник 15 мая. В торжественном открытии моста через Керченский пролив должен принять участие президент России Владимир Путин.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев потребовал освободить журналиста и пообещал призвать обратиться в международные структуры, в том числе ОБСЕ, для того чтобы они помогли прекратить гонения на журналистов на Украине.

На действия украинских властей в отношении журналистов Москва ответит «мерами взаимности», пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «<…> Будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации», – добавил он.

Представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произволом действия украинских властей. «Считаем, что подобное попустительство прямо угрожает судьбам общеевропейского пространства, способствуя подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов», – приводит ее комментарий МИД.