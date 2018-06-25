Британское правительство выкупит дом и имущество Скрипаля

Дома, автомобили пострадавших, а также другое семейное имущество признаны непригодными для использования Frank Augstein / AP

Правительство Великобритании решило выкупить у бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля его дом в Солсбери, автомобиль и другое имущество, пишет The Times. Аналогичное решение принято в отношении имущества полицейского Ника Бейли, пострадавшего при расследовании обстоятельств отравления Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.

По информации источников в правительстве, дом Скрипаля оценили в 350 000 фунтов (около $464 000), дом Бейли - в 430 000 фунтов (приблизительно $570 000). Как отмечает издание, всего на выкуп имущества будет потрачен почти миллион фунтов налогоплательщиков. Дома, автомобили пострадавших, а также другое семейное имущество признано непригодными для использования из-за заражения нервно-паралитическим веществом, уточняет издание.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в начале марта прохожими на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери. В бессознательном состоянии их госпитализировали в городскую больницу. Врачи оценивали их состояние как крайне тяжелое. Несколько недель Скрипали были подключены к аппаратам жизнеобеспечения. Спустя неделю премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипалей пытались отравить нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработка которого велась еще в СССР. В Кремле много раз отвергали причастность Москвы к инциденту.

Сержант британской полиции Ник Бейли был одним из первых, кто прибыл на место происшествия. После следственных мероприятий на месте отравления Скрипалей его самочувствие ухудшилось. В критическим состоянии полицейского госпитализировали. В первые дни в больнице он был без сознания, потом его самочувствие стало улучшаться. Он начал сидеть, самостоятельно есть и общаться с семьей. Через 18 дней после госпитализации Бейли отпустили домой.

В начале июня главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон заявил, что расследование «дела Скрипалей» обошлось бюджету Великобритании в 7,5 млн фунтов (около $9,95 млн). По его словам, это предварительные цифры, затраты могут вырасти. В расследовании участвовали 140 полицейских, а также 40 сотрудников других британских структур, говорил он. По его словам, расследование проходило на национальном уровне.

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