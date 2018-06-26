Путин назначил бывшего министра связи Щеголева полпредом в ЦФО

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Игорь Щеголев
Сергей Портер / Ведомости
Президент Владимир Путин своим указом назначил бывшего министра связи Игоря Щеголева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе,сообщается на сайте Кремля. Щеголев был министром связи с 2008 по 2012 г., а затем стал помощником президента.
О том, что Щеголев станет полпредом в ЦФО, рассказывали «Ведомостям» два источника, знающих об этом от федеральных чиновников. Когда Путин представил новый состав администрации, то Щеголев остался одним из двух помощников, чья судьба оказалась не ясна: не было указа о его переназначении или отставке.
Карьера Щеголева делится на несколько этапов. С 1988 по 1997 г. выпускник переводческого факультета Московского института иностранных языков им. Мориса Тореза работал в ТАСС. Сначала в редакции иностранной информации, затем корреспондентом ТАСС в Париже, а по возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы и занял пост замруководителя службы новостей. На этом его журналистская карьера подошла к концу – его ждала госслужба.
В 1998 г. Щеголев перешел на работу в правительство. Он стал пресс-секретарем премьер-министра Евгения Примакова. Правда, недолго – в том же году он был назначен начальником Управления правительственной информации аппарата правительства. В 2000 г. Щеголев возглавил пресс-службу президента, а в 2002 г. – протокол президента.
В мае 2008 г. Щеголев был назначен министром связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту Леонида Реймана. В 2012 г. Щеголев стал помощником президента: он курировал связь и IT.
Щеголев сменит на посту полпреда в ЦФО Алексея Гордеева, который в мае был назначен вице-премьером по сельскому хозяйству.
Новая администрация президента. Полный состав
Евгений Разумный / Ведомости
Антон Вайно переназначен руководителем администрации президента
1/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Сергей Кириенко переназначен первым замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за внутреннюю политику
2/25
Михаил Метцель / ТАСС
Алексей Громов переназначен первым замруководителя президентской администрации. В прошлой администрации отвечал за СМИ
3/25
Евгений Разумный / Ведомости
Дмитрий Песков переназначен замруководителя администрации – пресс-секретарем Путина
4/25
PhotoXPress
Владимир Островенко переназначен заместителем руководителя администрации Кремля. В прошлой администрации курировал вопросы протокола
5/25
Максим Стулов / Ведомости
Магомедсалам Магомедов переназначен замруководителя администрации. В прошлой администрации отвечал за межнациональные отношения
6/25
Максим Стулов / Ведомости
Андрей Белоусов переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал экономические вопросы
7/25
Евгений Разумный / Ведомости
Юрий Ушаков переназначен помощником Путина. В прошлой администрации курировал вопросы внешней политики
8/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Владислав Сурков переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал решение проблем Донбасса
9/25
Евгений Разумный / Ведомости
Игорь Левитин переназначен помощником президента. В прошлой администрации отвечал за транспорт
10/25
Денис Гришкин / Ведомости
Лариса Брычева сохранила пост помощника президента, руководителя правового управления президента
11/25
Евгений Разумный / Ведомости
Андрей Фурсенко переназначен помощником президента. В прошлой администрации курировал вопросы образования
12/25
Михаил Почуев / ТАСС
Бывший замруководителя ФТС, экс-глава управления ФСБ по Карелии Анатолий Серышев назначен помощником президента
13/25
Владимир Федоренко / РИА Новости
Замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков назначен помощником президента, начальником контрольного управления Кремля
14/25
PhotoXPress
Владислав Китаев переназначен руководителем протокола президента
15/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Сергей Глазьев сохранил пост советника президента по экономическим вопросам
16/25
Антон Новодережкин / ТАСС
Александра Левицкая сохранила пост советника президента. В прошлой администрации отвечала за социальные вопросы
17/25
Максим Стулов / Ведомости
Вениамин Яковлев сохранил пост советника президента, отвечающего за судебную систему и вопросы права
18/25
Дмитрий Калимулин сохранил должность руководителя референтуры президента, одновременно назначен помощником Путина
19/25
Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Антон Кобяков сохранил пост советника президента. В прошлой администрации отвечал за подготовку Петербургского экономического форума
20/25
Сергей Портер / Ведомости
Михаил Федотов сохранил пост советника президента. В прошлой администрации курировал вопросы защиты прав человека
21/25
Максим Стулов / Ведомости
Владимир Толстой сохранил пост советника президента по культуре
22/25
Анна Исакова / фотослужба Госдумы / ТАСС
Гарри Минх переназначен полномочным представителем Путина в Госдуме
23/25
Михаил Метцель / ТАСС
Михаил Кротов переназначен полномочным представителем Путина в Конституционном суде
24/25
Андрей Гордеев / Ведомости
Артур Муравьев переназначен полномочным представителем Путина в Совете Федерации