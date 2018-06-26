Путин назначил бывшего министра связи Щеголева полпредом в ЦФО

Игорь Щеголев Сергей Портер / Ведомости

Президент Владимир Путин своим указом назначил бывшего министра связи Игоря Щеголева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, сообщается на сайте Кремля. Щеголев был министром связи с 2008 по 2012 г., а затем стал помощником президента.

О том, что Щеголев станет полпредом в ЦФО, рассказывали «Ведомостям» два источника, знающих об этом от федеральных чиновников. Когда Путин представил новый состав администрации, то Щеголев остался одним из двух помощников, чья судьба оказалась не ясна: не было указа о его переназначении или отставке.

Карьера Щеголева делится на несколько этапов. С 1988 по 1997 г. выпускник переводческого факультета Московского института иностранных языков им. Мориса Тореза работал в ТАСС. Сначала в редакции иностранной информации, затем корреспондентом ТАСС в Париже, а по возвращении из командировки возглавил редакцию стран Европы и занял пост замруководителя службы новостей. На этом его журналистская карьера подошла к концу – его ждала госслужба.

В 1998 г. Щеголев перешел на работу в правительство. Он стал пресс-секретарем премьер-министра Евгения Примакова. Правда, недолго – в том же году он был назначен начальником Управления правительственной информации аппарата правительства. В 2000 г. Щеголев возглавил пресс-службу президента, а в 2002 г. – протокол президента.

В мае 2008 г. Щеголев был назначен министром связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту Леонида Реймана. В 2012 г. Щеголев стал помощником президента: он курировал связь и IT.

Щеголев сменит на посту полпреда в ЦФО Алексея Гордеева, который в мае был назначен вице-премьером по сельскому хозяйству.

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