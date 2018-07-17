Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Государство заплатит за себя

Расходы на авиацию силовиков должны быть компенсированы из бюджета аэропортам адекватно

Так считает Конституционный суд
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Государство не вправе без компенсации перекладывать на бизнес расходы, связанные с реализацией своих функций, следует из решения Конституционного суда, опубликованного в понедельник. Суд признал не соответствующими Основному закону нормы Воздушного кодекса и правительственных правил возмещения аэропортам средств, которые они потратили на обеспечение полетов авиации силовых ведомств.

Поводом для проверки стали жалобы аэропортов «Кольцово» и «Нижний Новгород», которые не смогли взыскать с Минфина убытки за 2014 г. от услуг по обеспечению полетов силовиков – в общей сложности те налетали более чем на 55 млн руб. С 2014 г. вступил в силу закон, в соответствии с которым аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов Минобороны, ФСБ, МЧС и проч. должно проводиться бесплатно. По этому закону аэропорты имеют право на возмещение соответствующих расходов. Но действующий порядок предусматривает распределение субсидий «в пределах лимитов бюджетных обязательств и на основании очередности». Росавиация сначала предъявляла претензии к поданным аэропортами документам, а потом отказывала в субсидии, ссылаясь на исчерпание бюджетных лимитов. По мнению заявителей, таким образом государство просто уклонилось от исполнения своих обязательств, переложив расходы на аэропорты. Конституционный суд с ними согласился, указав: законодатель, вводя право на бесплатное обслуживание для ряда субъектов, должен обеспечить непротиворечивое регулирование отношений в данной сфере. Дела заявителей подлежат пересмотру, а понесенные ими затраты – возмещению.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике