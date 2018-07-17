Расходы на авиацию силовиков должны быть компенсированы из бюджета аэропортам адекватно
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Государство не вправе без компенсации перекладывать на бизнес расходы, связанные с реализацией своих функций, следует из решения Конституционного суда, опубликованного в понедельник. Суд признал не соответствующими Основному закону нормы Воздушного кодекса и правительственных правил возмещения аэропортам средств, которые они потратили на обеспечение полетов авиации силовых ведомств.
Поводом для проверки стали жалобы аэропортов «Кольцово» и «Нижний Новгород», которые не смогли взыскать с Минфина убытки за 2014 г. от услуг по обеспечению полетов силовиков – в общей сложности те налетали более чем на 55 млн руб. С 2014 г. вступил в силу закон, в соответствии с которым аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов Минобороны, ФСБ, МЧС и проч. должно проводиться бесплатно. По этому закону аэропорты имеют право на возмещение соответствующих расходов. Но действующий порядок предусматривает распределение субсидий «в пределах лимитов бюджетных обязательств и на основании очередности». Росавиация сначала предъявляла претензии к поданным аэропортами документам, а потом отказывала в субсидии, ссылаясь на исчерпание бюджетных лимитов. По мнению заявителей, таким образом государство просто уклонилось от исполнения своих обязательств, переложив расходы на аэропорты. Конституционный суд с ними согласился, указав: законодатель, вводя право на бесплатное обслуживание для ряда субъектов, должен обеспечить непротиворечивое регулирование отношений в данной сфере. Дела заявителей подлежат пересмотру, а понесенные ими затраты – возмещению.
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