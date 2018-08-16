Суд отпустил одну из фигуранток дела «Нового величия» под домашний арест

Участники «Марша матерей» прошли под проливным дождем от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда Максим Стулов / Ведомости

Дорогомиловский суд Москвы в четверг удовлетворил ходатайство следствия и перевел из СИЗО под домашний арест одну из фигуранток дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» – 18-летнюю Анну Павликову. Сегодня суд рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении еще одной фигурантки дела – 19-летней Марии Дубовик.

С ходатайством о переводе девушек из изолятора под домашний арест следствие выступило в среду. Решение принято «с учетом данных о личностях и отсутствием оснований» для содержания девушек под стражей, объяснял Следственный комитет. Прокуратура поддержала ходатайство.

Анна Павликова в суде

Дубовик и Павликова находились под стражей с марта. Младшей из них на момент ареста не было 18 лет. В мае Дорогомиловский суд Москвы оставил обеих под стражей до середины сентября. Тогда следствие настаивало на продлении ареста.

Дело «Нового величия» По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя. Уголовное дело возбуждено по ст. 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»). Всего по делу проходят 10 человек, шестеро в марте были арестованы, четверо помещены под домашний арест.

В изоляторе у девушек ухудшилось состояние здоровья: у Павликовой диагностировали тахикардию, у Дубовик нашли «опухоль непонятного происхождения», говорил адвокат. ФСИН в свою очередь называла их состояние удовлетворительным. В конце июля уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила в интервью РБК, что «было бы справедливым» заменить меру пресечения Павликовой и Дубовик на домашний арест. На следующий день после выхода интервью Мосгорсуд отказался перевести Павликову под домашний арест, лишь сократил первоначальный срок ареста с четырех до трех месяцев – до 13 августа. В августе Дорогомиловский суд снова продлил ей арест до сентября.

Смягчить меру пресечения Павликовой и Дубовик Следственный комитет попросил за несколько часов до начала в Москве «Марша матерей» – акции в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие». Ее организаторами стали восемь женщин – литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. «Марш матерей» не был согласован с властями, мэрия накануне призвала воздержаться от участия в нем, а в день мероприятия организаторам выдали соответствующее предостережение прокуратуры. Несмотря на это и непогоду, на акцию пришли примерно 300 человек. Полиция не стала задерживать никого.

«Не знаю, с чем это связано. Видимо, голос разума восторжествовал», – говорил о решении следствия адвокат Дубовик Максим Пашков. В первую очередь повлиял резонанс, который вызвало это дело, объяснял адвокат Павликовой Николай Фомин. Резонансным дело называл и представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы обратили внимание на этот весьма резонансный случай», – заявлял он.

В Москве под проливным дождем прошел «Марш матерей». Фоторепортаж