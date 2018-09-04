Центризбирком призвал Google отказаться от рекламы Навального

«Речь идет о том, что Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер», – говорят представители ЦИК Александра Астахова / Ведомости

Несколько российских ведомств направили компании Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах. Они связаны с призывами оппозиционера Алексея Навального не голосовать за чиновников, поддержавших пенсионную реформу, в единый день голосования 9 сентября.

Центризбирком послал главному исполнительному директору Google Ларри Пейджу письмо с разъяснениями статей федерального законодательства о выборах, сообщил сегодня член ЦИК Александр Клюкин. «Речь идет о том, что [Алексей] Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на YouTube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер. Мы проинформировали Google о том, что такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены».

ЦИК уведомил Google, что вмешательство иностранных компаний в избирательный процесс в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона России и вмешательство в выборы.

Соратник Навального Леонид Волков написал у себя в Facebook, что они покупают рекламу на YouTube и в Instagram, делают платное промо митингов и других мероприятий: «Мы делали это перед всеми массовыми митингами начиная с 26 марта 2017 г., делаем это перед 9 сентября и будем делать дальше». По его словам, это единственный канал «массового информирования, который у нас есть».

«Разумеется, Mail.ru Group, но, к сожалению, также и Яндекс ни на каких коммерческих условиях не готовы размещать совершенно законную информацию о законных политических акциях, прописав в правилах сервисов крайне расплывчатый и неясно сформулированный «отказ от размещения любой политической рекламы», – написал Волков. По его словам, митинги 9 сентября не являются предвыборной агитацией и никак не нарушают российское избирательное законодательство.

По его мнению, ЦИК врет, говоря, что митинги нельзя проводить в день голосования. В большинстве регионов у них отказы на проведение, однако в Санкт-Петербурге, Чебоксарах и еще в «паре мест» митинги согласованы. «Не говоря уж о том, что в силу особенностей избирательного законодательства в России каждое воскресенье проходят какие-нибудь выборы (досрочные/внеочередные/довыборы), в чем очень легко убедиться, глядя на календарь выборов на сайте ЦИК. Но письма они стали писать почему-то только сейчас», – написал Волков.

Роскомнадзор также направил Google письмо с требованием не допускать использования видеохостинга YouTube для призывов нарушать российское законодательство о выборах, рассказал замруководителя ведомства Вадим Субботин. «Мы бы хотели предупредить иностранные компании, в частности компанию Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России», – сказал он на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. По его мнению, отсутствие со стороны Google должной реакции «будет являться по сути прямым вмешательством во внутренние дела России».

Сейчас через YouTube распространяются десятки роликов от Навального и его региональных штабов с призывами прийти на демонстрацию против пенсионной реформы в день выборов, сказал Субботин, причем создатели роликов используют для их распространения и рекламные инструменты Google.

Официальной реакции от Google пока не поступало, сообщил представитель Роскомнадзора. Ведомство наблюдает за ситуацией и действиями Google.

Аналогичные предупреждения Google сделали Генпрокуратура и ФАС.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах считает блокировку Google на основании высказанных претензий маловероятной: оснований для этого и сейчас достаточно, уверяет он. Субботин также отказался обсуждать возможные последствия нарушения. Выводы о действиях Google и необходимости обратной реакции российских властей будут сделаны комиссией уже после этих выборов, сказал он журналистам.

Представитель Google не прокомментировал ситуацию по существу.

Сайт Навального накануне разместил призыв к россиянам «вовлечь в орбиту противодействия планам правительства» как можно больше людей. Оппозиционеры призывают распространять листовки об акциях против пенсионной реформы 9 сентября, а также не голосовать на выборах за людей, «продвигающих повышение пенсионного возраста».

Акция Навального в единый день голосования согласована в Санкт-Петербурге. Мэрия Москвы не согласовала акцию: по данным столичных властей, сторонники Навального планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Тем не менее оппозиционер считает, что акция законна, и призывает людей собираться на Пушкинской площади. Самого Навального там не будет: он находится под административным арестом за акцию «Забастовка избирателей» 28 января.

В ходе «Забастовки избирателей» участники ФБК – пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и журналист Руслан Шаведдинов – вели трансляцию происходящего, в том числе через YouTube. Они заранее уехали за границу, чтобы российские правоохранительные органы не смогли прервать ее физически.