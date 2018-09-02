В Москве прошла акция КПРФ против повышения пенсионного возраста

Участники акции держали в руках красные флаги, а также несли плакаты «Вся власть — рабочим», «Долой министров-капиталистов», «Возрождение социализма — спасение России» Евгений Разумный / Ведомости

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против повышения пенсионного возраста. По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие 8900 человек. ГУ МВД по Москве насчитало 6000 участников. Организатором акции выступила партия КПРФ. Участники держали в руках красные флаги, а также несли плакаты «Вся власть — рабочим», «Долой министров-капиталистов», «Возрождение социализма — спасение России». КПРФ уже проводила подобную акцию в июле, тогда в ней приняли участие около 12 000 человек.

Еще одна акция против пенсионной реформы, организованная «Справедливой Россией», прошла на Суворовской площади, в ней, по данным полиции, приняли участие 1500 человек. Обе акции были согласованы с городскими властями.

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли и в других городах России. Во Владивостоке в акции, по данным пресс-службы администрации Приморского края, приняли участие до 250 человек. Организаторы говорят о 1200 участников, сообщает «Интерфакс». В Новосибирске на акцию, организованную 15 политическими партиями и общественными объединениями, вышли, по данным полиции, 1200 человек. По подсчетам организаторов, участников было около 3500. Также акции прошли в Астрахани, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Липецке, Екатеринбурге и других городах.

Политик Алексей Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут мэрские выборы. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест в 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей»

В июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет, разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию, а также сохранить условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму.