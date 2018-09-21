«Справедливая Россия» может выставить Светлану Горячеву на выборах в Приморье

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева Сергей Фадеичев/ТАСС

Лидер эсеров Сергей Миронов, выступая в пятницу в эфире телеканала «Россия 24», заявил о возможности выдвижения сенатора Светланы Горячевой на выборах губернатора Приморья. «Я не исключаю, что наша партия "Справедливая Россия" будет предлагать именно ее кандидатуру», – сообщил он, отметив, что окончательное решение примет партия.

После отмены на этой неделе итогов второго тура выборов в Приморье из-за допущенных нарушений новые выборы должны пройти через три месяца.

Светлана Горячева — член Совета Федерации от исполнительной власти Приморского края, причем ее полномочия истекают в сентябре текущего года. Еще в 1990 г. ее избрали заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, после чего она была одним из критиков председателя Верховного Совета, а затем президента Бориса Ельцина. В 1993 г. участвовала в создании КПРФ, избиралась в Думу от коммунистов и вышла из этой партии в 2002 г. В 1995 – 2008 гг. избиралась депутатом Госдумы, в том числе с 2003 по 2007 г. как кандидат-одномандатник от Приморского края, а с 2007 г. по 2014 г. — от «Справедливой России».

По словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, Горячева — сильный кандидат и у нее есть реальные шансы на победу.

Горячева — очень опасный кандидат, считает политолог Виталий Иванов. «На старте этой кампании она была единственной потенциальной участницей (кроме Тарасенко), имевшей приличную известность и рейтинг. В 2014 губернатор Владимир Миклушевский не случайно откупался от нее сенаторством», — говорит он.

Накануне избирком Приморского края отменил результаты второго тура губернаторских выборов из-за того, что существенные нарушения во время голосования не позволили достоверно установить волеизъявление избирателей. Новые выборы должны пройти в течение трех месяцев.

В регионе прошло два тура губернаторских выборов. Первый состоялся в единый день голосования 9 сентября. На них кандидат «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 46,56%, а кандидат КПРФ Андрей Ищенко – 24,64%. Из-за того что никто из участников не смог преодолеть порог в 50%, в регионе назначили второй тур. Во втором туре по итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ. При этом Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Соперники обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях и устроили акции протеста. Пока оба кандидата заявили, что продолжат борьбу.