Вторые туры губернаторских выборов пройдут в двух регионах

Итоги единого дня голосования 9 сентября привели ко второму туру в четырех регионах Андрей Гордеев / Ведомости

Итоги единого дня голосования 9 сентября привели ко второму туру в четырех регионах. В одном из них — Приморье — он состоялся неделю назад, и результаты в крае были отменены по рекомендации ЦИК: волеизъявление граждан невозможно было определить из-за многочисленных нарушений — кандидаты обвиняли друг друга в переписывании бюллетеней и подкупе избирателей. В двух регионах — Хабаровском крае и Владимирской области — второй тур состоится в воскресенье, 23 сентября.

Голосование сегодня должно было пройти и в четвертом регионе — Республике Хакасии, — однако в пятницу действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов. Из-за этого голосование перенесли на 7 октября.

После первого тура во все эти регионы были направлены люди из администрации президента: в Хабаровский и Приморский края — Александр Харичев из управления по обеспечению деятельности Госсовета, в Хакасию, как говорили источники, близкие к администрации, — референт из этого же управления Алексей Семенов, во Владимирскую область — Андрей Ярин из управления по внутренней политике. По итогам голосования 9 сентября была выбрана стратегия — спасать губернаторов за счет договоренностей с соперниками.

Самая сложная ситуация для губернатора складывалась в Хакасии. В первом туре в республике 30-летний первый секретарь хакасского комитета КПРФ Валентин Коновалов получил 44,8% голосов и уверенно обыграл Зимина (32,4%). Как рассказывали источники, близкие к администрации президента, главе Хакасии решили помочь компании и ведомства. В частности, в регион приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Несмотря на поддержку, в пятницу Зимин снял свою кандидатуру с выборов. Соперником Коновалова 7 октября станет лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, набравший в первом туре 11,23%.

В субботу Зимин записал видеообращение к жителям республики, в котором объяснил, почему принял решение сняться с выборов. «Я принял решение, я ухожу. Я ухожу, чтобы не допустить раскола в Хакасии, моем родном доме», — заявил Зимин во время обращения.

Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова набрала немного больше Зимина — 36,5%, а ее соперник от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,3%. По данным РБК, последнему предложили должность вице-спикера; впрочем, сам кандидат говорил, что ему предложений не делали. Источник, близкий к властям региона, отмечал что кандидат от ЛДПР перестал вести кампанию, хотя изначально был активен: он сдал все агитационно-пропагандистские материалы, перестал ходить на дебаты. 19 сентября Орлова записала видеообращение к жителям региона, в котором рассказала о том, что переживает из-за результатов первого тура, частично признала ошибки и попросила поддержать ее во втором туре.

В Хабаровском крае действующий губернатор Вячеслав Шпорт набрал 35,62% голосов, его главный соперник, депутат от ЛДПР Сергей Фургал, — 35,81%. Глава региона предложил противнику должность первого вице-губернатора, и тот предложение принял, однако разъяснил в Instagram, что оно действует лишь в случае его проигрыша. Позже сообщение было удалено.