Губернатор Орлова проиграла кандидату от ЛДПР

Артем Геодакян / ТАСС

Во Владимирской области будет новый губернатор. По итогам обработки 98,88% бюллетеней второго тура выборов одержал победу кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал 56,98% – это голосов 243 633, свидетельствуют данные ЦИК. Кандидат от «Единой России» и действующий руководитель региона Светлана Орлова получила 37,49% (160 271). Сипягин лидировал на протяжении почти всего хода голосования. После подсчета 20,5% протоколов Орлова ненадолго вырвалась вперед, но через короткое время Сипягин снова вернул лидерство и больше его не уступал.

Кандидат от ЛДПР уже поблагодарил избирателей и лидера партии Владимира Жириновского. «Благодарю жителей Владимирской области за ту поддержку, которые они мне оказали как в первом туре, так и во втором туре. То есть, я благодарен жителям Владимирской области, моим землякам. Также благодарен за огромную поддержку, которую мне оказывал и оказывает Владимир Вольфович Жириновский», – сказал Сапегин во время общения с журналистами, которое транслировало местное СМИ provladimir.ru.

Социологи предсказывали непростую ситуацию во Владимирской области еще до выборов. Так и получилось: по итогам первого тура выборов Орлова не смогла преодолеть порог в 50%. У нее и Сипягина было примерно одинаковое количество голосов – 36,5% и 31,3% соответственно. После первого тура Орлова записала видеообращение к жителям Владимирской области, попросив поддержки: она заявила, что не ожидала такого результата, пообещала исправить ошибки и обновить команду. Кроме того, она предложила запустить проект «Народное решение», смысл которого – участие жителей в «непосредственном управлении областью».

В штабе Орловой незадолго до второго тура выборов придумали продвигать в соцсетях ролик, агитирующий голосовать против всех, писала Русская служба Би-би-си со ссылкой на источник. По его словам, каждый испорченный бюллетень — это минус голос за Сипягина, за которого «голосуют от безысходности».

Орлова руководила Владимирской областью с 2013 г. До этого она была почти 10 лет заместителем председателя Совета Федерации. Она стала вторым действующим губернатором и кандидатом от «Единой России», который проиграл выборы сопернику из ЛДПР. В это же воскресенье голосование прошло в Хабаровском крае. Там победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, который уверенно победил действующего руководителя региона Вячеслава Шпорта. Кроме того, выборы должны были пройти в Хакасии, но глава республики Виктор Зимин отказался от участия во втором туре, из-за чего выборы пройдут 7 октября. Он объяснил это тем, что не хочет допустить раскола в регионе. «На республику и на меня были обрушены потоки критики. Я не жалуюсь, я политик и понимал, что это такое. Но я оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии», – заявил Зимин.

К концу дня явка на выборах во Владимирской области значительно выросла по сравнению с первым туром и в основном стала протестной, хотя в середине дня ставка на сдерживание явки ещё более-менее работала, говорит политолог Александр Пожалов. «Сразу видны провальные результаты Орловой в районах, граничащих с Подмосковьем и ставших очагами "мусорных протестов", а также негативное голосование во Владимире. Учитывая, что сам Сипягин не вёл толком никакой кампании во втором туре, а Орлова провела достаточно интенсивную кампанию, получается, что фактор эмоционального протестного голосования против действующей власти сработал даже независимо от того, насколько серьёзным избирателю казался единственный оппонент», — считает эксперт. Он говорит, что «для избирателей в этих регионах цена голоса и риск неправильного голосования показались небольшими, раз им можно было распорядиться в пользу откровенно технического кандидата», и что избиратели хотят увидеть реакцию власти на это.

Пожалов предполагает, что сейчас с ЛДПР будут идти какие-то переговоры: «Во Владимире теоретически еще можно вести разговоры об отказе от губернаторства Сипягина в обмен на то, что [победившему в Хабаровском крае кандидату от ЛДПР] Сергею Фургалу будут помогать, а не ставить палки в колеса, чтобы дестабилизировать край перед выборами в заксобрание и городские думы в 2019 г. Но нет гарантий, что такая быстрая ревизия итогов выборов не подорвёт доверие избирателей к власти ещё больше и к всей партийной системе в целом». По его мнению, сценарий с отказом от губернаторства был бы более реалистичен, если бы процент недействительных бюллетеней оказался во Владимире больше 5,5%, а отрыв Сипягина ниже: «Сейчас же совершенно непонятно, как отреагирует на такой разворот население и не усилит ли это протестность». Более вероятно, что во Владимирской области и Хабаровском крае договорятся о разделении должностей главы региона и председателя правительства, и ключевые экономические посты и премьерскую должность при губернаторе-оппозиционере займут опытные управленческие фигуры от «Единой России» без негативного политического бэкграунда, говорит политолог.

При этом, по словам Пожалова, КПРФ оказывается в несколько ущемленном положении, поскольку партия считает, что в Приморье победил Андрей Ищенко и в Хакасии тоже должен был победить Валентин Коновалов. «На этом фоне сразу два "внеплановых" региона для ЛДПР могут только усилить активность КПРФ на выборах в Хакасии и повторных выборах в Приморье», — резюмирует эксперт.