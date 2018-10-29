Меркель объявила об уходе из политики в 2021 году

Причиной решения стали неудачи ХДС на последних нескольких выборах Markus Schreiber / AP

Ангела Меркель не собирается переизбираться на пост канцлера Германии после того, как в 2021 г. закончится ее четвертый срок в этой должности. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине. Также, по ее словам, она не будет переизбираться в качестве лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и депутата бундестага.

Причиной решения стали неудачи ХДС на последних нескольких выборах. Меркель признала неудовлетворительными для партии прошедшие в это воскресенье выборы в ландтаг (местный парламент) в земле Гессен. Несмотря на победу, ХДС показал, как отмечало Bloomberg, «историческое падение поддержки» – он набрал 27,2% против 38,3% в 2013 г. В сентябре 2017 г. по итогам выборов в бундестаг – парламент Германии – возглавляемый Меркель альянс ХДС с Христианско-социальным союзом (ХСС) набрал всего 33%. До февраля нынешнего года этим партиям не удавалось договориться о коалиционном правительстве с социал-демократами (СДПГ).

«И как канцлер, и как председатель партии я несу ответственность как за успехи, так и за поражения. Служить Германии и ее гражданам – моя задача. Я не была рождена канцлером и никогда не забываю этого», – подчеркнула Меркель в своем выступлении в понедельник. Пост канцлера Меркель заняла в 2005 г. и была переизбрана на четвертый срок в марте этого года. Лидером ХДС она стала в 2000 г. и переизбиралась девять раз. В своем выступлении Меркель заявила, что не собирается претендовать на какие-либо политические посты. Две проблемы, которые она назвала ключевыми для себя в оставшиеся три года на посту канцлера, – сложности в отношениях между США и Россией, а также Brexit.

Меркель подтвердила, что за пост лидера ХДС в декабре будут бороться Аннегрет Крамп-Карренбауэр, генеральный секретарь партии, а также депутат Йенс Шпан. Она не поддержала ни одну из кандидатур. «Я рассматриваю это как открытие, как фазу возможностей. Это приятный процесс», – отметила она. Ничего драматического пока не произошло – многие предполагали, что Меркель примет такое решение, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Для России это означает, что если вдруг развалится большая коалиция ХДС и СДПГ и в коалицию войдут «Зеленые», то для России будут дополнительные сложности, если министр иностранных дел будет представлять эту партию». По словам Кортунова, фактически выбор идет между управляемым упадком нынешней партийной системы в Германии и ее стремительным обвалом.

Заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов отмечает, что действия Меркель были ожидаемы: «В Баварии провалился ХСС, а сейчас в Гессене и ХДС. Партия должна реагировать, Ангела Меркель делает продуманный политически красивый шаг, когда говорит, что не держится за пост председателя партии». Важно, что Меркель впервые разрывает пост председателя партии и пост федерального канцлера – это качественно новая ситуация, которая откроет возможность для обновления находящегося в кризисе ХДС. При этом Меркель до 2021 г. не будет «хромой уткой», а ХДС и его партнеры вряд ли пойдут на досрочные выборы, предполагает Белов. По его мнению, даже если пост министра иностранных дел в 2021 г. достанется «Зеленым», преувеличивать последствия этого для российско-германских отношений не стоит – нынешний министр иностранных дел от социал-демократов Хайко Маас тоже сначала активно критиковал Россию.

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