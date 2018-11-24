Францию охватили протесты против повышения цен на бензин

На акции в Париже задержали несколько десятков человек

Самая массовая акция – в Париже, где на улицы вышли около 8000 человек Michel Euler / AP Photo

Во Франции в субботу, 24 ноября, продолжились протесты против повышения цен на бензин. В целом по стране в протестных мероприятиях, по последним данным, приняли участие более 80 000 человек, сообщило министерство внутренних дел Франции.

Самая массовая акция – в Париже, где на улицы вышли около 8000 человек. Большая часть протестующих собралась на улице Елисейские поля. Они попытались прорваться через ограждение к административным зданиям, которые расположены рядом с площадью Согласия. Чтобы им помешать, полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. На момент публикации было известно о 35 задержанных в Париже. О задержаниях сообщил телеканал BFM TV, который ведет трансляцию с места событий. Несколько человек пострадали, в том числе двое сотрудников полиции и журналисты.

После того как демонстрантам не удалось прорваться в закрытую для протестов зону рядом с площадью Согласия, они двинулись к Елисейскому дворцу. По дороге они построили и подожгли две баррикады, после чего там была проведена эвакуация, чтобы обеспечить пожарным возможность работать.

Протесты против повышения цен на топливо начались во Франции неделю назад, 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 000 человек. Люди выходили на дороги, препятствуя движению транспорта. Они были одеты в светоотражающую одежду, поэтому движение получило название «Желтые жилеты». Десятки человек пострадали из-за автомобилистов, которые не успевали затормозить и сбивали протестующих. Еще несколько десятков были задержаны.

Кроме того, протестующие 19 ноября заблокировали три нефтехранилища: два из них используются Total, третье частично принадлежит этой компании, но ей не используется.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель – на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 г. цена на дизельное топливо выросла приблизительно на 23%, на бензин – на 15%.

Согласно результатам опросов, более 80% французов хотят, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон и его правительство отменили решение о планируемом повышении налогов на топливо.