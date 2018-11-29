Сторонникам Михаила Саакашвили не удалось взять реванш

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Бывшую дипломатическую работницу МИД Франции Зурабишвили поздравили с победой французский президент Эмманюэль Макрон и представители других стран ЕС
Shakh Aivazov / AP
Победу в прошедшем в среду втором туре выборов президента Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», сообщил в четверг Центризбирком страны по итогам подсчета 100% бюллетеней. За Зурабишвили проголосовало 59,52% избирателей, за кандидата от созданной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе – 40,48%, явка составила 56,23%. В первом туре 28 октября разрыв между двумя кандидатами был минимальным: Зурабишвили набрала 38,64% голосов, а Вашадзе – 37,74%.
«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», – заявил Вашадзе на собрании своих сторонников (цитата по «Интерфаксу»), призвав к протестам и проведению в стране досрочных парламентских выборов. Манифестация его сторонников уже намечена в Тбилиси на ближайшее воскресенье. Отказался признать итоги выборов и находящийся в изгнании в Нидерландах Саакашвили. При этом руководитель миссии наблюдателей Европарламента Лайма Андрикене заявила в четверг, что «серьезных нарушений в ходе голосования во втором туре президентских выборов в Грузии зафиксировано не было», хотя назначение выборов на будний день «вызвало подозрения о политически мотивированном решении» (цитата по «Интерфаксу»). Не нашли нарушений и наблюдатели от Национального демократического института США и от ОБСЕ.
Бывшую дипломатическую работницу МИД Франции Зурабишвили поздравили с победой французский президент Эмманюэль Макрон и представители других стран ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следила за выборами в Грузии, но оценивать нового президента будет возможно после его первых заявлений. Согласно грузинской конституции это были последние всенародные выборы президента и в дальнейшем его будет избирать парламент.
Основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили «Грузинская мечта» приложила беспрецедентные усилия для победы Зурабишвили, выдвинутой как непартийный кандидат. 19 ноября премьер Грузии Мамука Бахтадзе объявил о принятом решении списать 600 000 граждан Грузии (это примерно 18% избирателей) долги на $600 млн перед банками и микрофинансовыми организациями, поблагодарив за это среди прочих возглавляемый Иванишвили фонд. Перед выборами, по словам жителя Тбилиси, много говорилось об опасности возврата к временам Саакашвили с упором на нарушения прав человека, которые допускались во время его правления. Президент Грузии не обладает реальными полномочиями, но он мог бы помиловать осужденного заочно Саакашвили, добавляет человек, близкий к руководству Южной Осетии.
Что известно о Саломе Зурабишвили, первой женщине на посту президента Грузии
David Mdzinarishvili / REUTERS
Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 г. в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. В 1972 г. Зурабишвили окончила Парижский институт политических наук, в 1973 г. — Колумбийский университет в США
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Alik Keplicz / AP
С 1974 по 2004 г. Зурабишвили работала в МИД Франции на различных должностях (на фото с бывшим премьером, министром иностранных дел Польши Влодзимежем Цимошевичем)
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Александр Климчук / ТАСС
В 2003 г. Зурабишвили назначили чрезвычайным и полномочным послом Франции в Грузии
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Глаз Грузии / ТАСС
В марте 2004 г. Михаил Саакашвили, занимавший на тот момент пост грузинского президента, назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии. «Дипломата такого класса у Грузии никогда не было», — говорил Саакашвили. Сама Зурабишвили заявляла, что с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службу
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Виталий Белоусов / ТАСС
Одним из своих успехов на посту министра иностранных дел Зурабишвили называла принятие решения о выводе из Грузии российских военных баз. «Мы не видим в сегодняшней ситуации ни одной проблемы. Для всех очевидно, что Грузия заинтересована в завершении процесса окончательного вывода российских баз. Это является самым большим интересом Грузии, и это единая позиция не только министерства иностранных дел, но и всех правительственных ведомств», — говорила она в июле 2005 г. (на фото с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым)
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David Mdzinarishvili / REUTERS
20 октября 2005 г. Зурабишвили ушла с поста министра иностранных дел Грузии. В ноябре того же года она создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили», в марте 2006 г. его переименовали в партию «Путь Грузии». Зурабишвили призывала стремиться к «реальной и эффективной демократии». Основным внешнеполитическим партнером Грузии она считала США. При этом Зурабишвили также заявляла о необходимости наладить отношения с Россией
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George Abdaladze / АР
В ноябре 2010 г. Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики, лидерство в партии «Путь Грузии» она передала Кахе Сетуридзе. Зурабишвили говорила, что оппозиция не может работать в Грузии, так как в стране нет демократии. После ухода Зурабишвили возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
В 2018 г. Зурабишвили решила баллотироваться на пост президента Грузии. Из-за этого ее начали активно критиковать. В частности, конкуренты упрекали Зурабишвили за то, что она не знает в совершенстве родной язык. «Впервые я приехала в Грузию, когда мне было 36 лет. Грузинский я выучила в семье. В течение всей своей жизни у меня практически не было контактов с грузинами, кроме тех, которые жили в эмиграции. Не было никаких социальных сетей, не было телевидения. Я живу в стране 16 лет… Критика началась два месяца назад. Но это не проблема, потому что есть пример президента Вике-Фрейберга (Вайра Вике-Фрейберга, президент Латвии в 1999-2007 г.). Она также была эмигрантом, вернулась в свою страну и была избрана президентом. Ее тоже критиковали за то, что язык недостаточно хорош. Именно она привела Латвию в ЕС и НАТО. Поэтому я готова к критике, если я смогу добиться тех же результатов», - парировала Зурабишвили
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
Во время предвыборной гонки Зурабишвили также критиковали за ее позицию по отношению к августовской войне 2008 г. Зурабишвили обвиняли в том, что она поддерживает российскую позицию. «Понятно, кто начал грузино-российскую войну, это Россия. И почему? Россия на танках и военных самолетах вторглась на признанную ею территорию Грузии, а не наоборот, Грузия не вторгалась на территорию России, никогда не осуществляла агрессию. Это так элементарно, как один плюс один равно двум, и никто не может спорить об этом. И я никогда не говорила другого, ни я, и никакой другой грузин не допустит того, чтобы сказать, что войну между Россией и Грузией начала Грузия», — говорила Зурабишвили в сентябре этого года. «Когда я говорю, что правительство поддалось на российскую провокацию, я не имею в виду, что Грузия виновата, я не говорю, что Грузия начала войну, не говорю, что Россия не является агрессором и оккупантом», — поясняла она. «Россия агрессор и оккупант. Могу повторять это бесконечно, я говорю об этом с самого рождения… Такой же агрессор и оккупант с 2008 г., как и в этом году, когда еще раз нарушает то, что я, возможно, знаю лучше всех, абсолютно все международные документы и договоры, в которых Россия признавала территориальный суверенитет и независимость Грузии», — заявляла Зурабишвили
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David Mdzinarishvili / REUTERS
Зурабишвили во время предвыборной гонки заявляла о необходимости нормализовать отношения России и Грузии. «Тот, кто говорит, что можно в одностороннем порядке изменить грузино-российские отношения, не заслуживает доверия, потому что это зависит от обеих сторон. У президента есть большие представительские полномочия во внешней политике. А внешнюю политику я отлично знаю по работе на своих предыдущих должностях во Франции и в Грузии. Здесь многое зависит от личных инициатив, идей и контактов. Вот эти три вещи плюс опыт у меня есть. Но сейчас это будет зависеть и от наших отношений с европейскими и американскими партнерами. Надо искать новые пути, чтобы выйти из нынешней застойной ситуации», - говорила она (интервью DW)