Сторонникам Михаила Саакашвили не удалось взять реванш

Бывшую дипломатическую работницу МИД Франции Зурабишвили поздравили с победой французский президент Эмманюэль Макрон и представители других стран ЕС Shakh Aivazov / AP

Победу в прошедшем в среду втором туре выборов президента Грузии одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта», сообщил в четверг Центризбирком страны по итогам подсчета 100% бюллетеней. За Зурабишвили проголосовало 59,52% избирателей, за кандидата от созданной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе – 40,48%, явка составила 56,23%. В первом туре 28 октября разрыв между двумя кандидатами был минимальным: Зурабишвили набрала 38,64% голосов, а Вашадзе – 37,74%.

«Мы не признаем эти выборы и их результаты. У нас нет президента», – заявил Вашадзе на собрании своих сторонников (цитата по «Интерфаксу»), призвав к протестам и проведению в стране досрочных парламентских выборов. Манифестация его сторонников уже намечена в Тбилиси на ближайшее воскресенье. Отказался признать итоги выборов и находящийся в изгнании в Нидерландах Саакашвили. При этом руководитель миссии наблюдателей Европарламента Лайма Андрикене заявила в четверг, что «серьезных нарушений в ходе голосования во втором туре президентских выборов в Грузии зафиксировано не было», хотя назначение выборов на будний день «вызвало подозрения о политически мотивированном решении» (цитата по «Интерфаксу»). Не нашли нарушений и наблюдатели от Национального демократического института США и от ОБСЕ.

Бывшую дипломатическую работницу МИД Франции Зурабишвили поздравили с победой французский президент Эмманюэль Макрон и представители других стран ЕС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно следила за выборами в Грузии, но оценивать нового президента будет возможно после его первых заявлений. Согласно грузинской конституции это были последние всенародные выборы президента и в дальнейшем его будет избирать парламент.

Основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили «Грузинская мечта» приложила беспрецедентные усилия для победы Зурабишвили, выдвинутой как непартийный кандидат. 19 ноября премьер Грузии Мамука Бахтадзе объявил о принятом решении списать 600 000 граждан Грузии (это примерно 18% избирателей) долги на $600 млн перед банками и микрофинансовыми организациями, поблагодарив за это среди прочих возглавляемый Иванишвили фонд. Перед выборами, по словам жителя Тбилиси, много говорилось об опасности возврата к временам Саакашвили с упором на нарушения прав человека, которые допускались во время его правления. Президент Грузии не обладает реальными полномочиями, но он мог бы помиловать осужденного заочно Саакашвили, добавляет человек, близкий к руководству Южной Осетии.

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