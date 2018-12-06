Конституционный суд закрепил границу между Чечней и Ингушетией

Елена Афонина / ТАСС

Конституционный суд признал закон Ингушетии об установлении границы с Чечней и соглашение о границе, подписанное главами республик, не противоречащими Конституции России. Об этом объявил в четверг председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, оглашая решение, принятое по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Соглашение было подписано в конце сентября 2018 г. и вызвало массовые протесты в Ингушетии, т. к. означало пересмотр уже сложившейся границы в пользу Чечни. Решение законодательного собрания Ингушетии о ратификации этого акта было оспорено группой депутатов ингушского парламента, обратившихся в Конституционный суд Ингушетии. Тот признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта и постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме. 8 ноября Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России. Глава республики посчитал, что вопрос, рассмотренный КС Ингушетии, был ему неподведомственен. По мнению Евкурова, при определении конституционности закона была необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного суда России, поскольку именно он уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции договоров между органами госвласти субъектов федерации.

Конституционный суд в своем решении подтвердил практически все доводы Евкурова.

Граница между республиками после преобразования Чечено-Ингушской АССР и до подписания соглашения не была установлена официально, следовательно, ее оформление — вопрос компетенции региональных властей и не требует согласования на референдуме. Такое согласование предусмотрено Конституцией, если речь идет об изменении границ муниципального образования в пределах региона. Но при отсутствии границы субъекта федерации вопросы организации местного самоуправления вторичны и границы муниципального образования также нельзя рассматривать как установленные в законном порядке, считает Конституционный суд.

Суд также отверг претензии к нарушениям, допущенным в процессе принятия спорного соглашения (тайным голосованием, сразу в трех чтениях, протокол голосования так и не был утвержден, жаловались депутаты). Принципиальное значение имеет нарушение процедурных правил, в результате которого невозможно установить — отражает ли принятое решение реальное волеизъявление депутатов, объяснил суд. Но так как из 32 парламентариев принятое соглашение оспорили только 10, достоверность волеизъявления большинства не вызывает вопросов. Также Конституционный суд согласился с Евкуровым в том, что Конституционный суд Ингушетии не имел полномочий для проверки спорного договора: он затрагивает вопросы ведения сразу двух регионов, что выходит за пределы компетенции республиканского суда.

Спорное соглашение о границе является обязательным для органов власти на всей территории России, говорится в решении Конституционного суда.

Лидер молодежного «Яблока» Ингушетии Руслан Муцоев рассказал, что в республике готовились к оглашению этого решения: в Магасе с утра было много силовиков и бронетехники, а почти все активисты к 10 утра (объявленное накануне время оглашения решения Конституционного суда) вызваны в Центр противодействия экстремизму.

Протесты в Ингушетии: как жители выступают против соглашения о границах с Чечней